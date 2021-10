Cotignola: si riunisce in presenza il consiglio comunale, il pubblico può assistere in streaming

È convocato in presenza per giovedì 28 ottobre alle 18.30 il Consiglio comunale di Cotignola, che tornerà quindi a svolgersi nella Sala consiliare del municipio.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano le variazioni al bilancio di previsione 2021-23; l’approvazione della permuta di aree per una diversa sistemazione urbanistica nell’area di via Dante Alighieri e il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite ignoto”.

Il pubblico non potrà ancora accedere alla seduta, ma collegarsi in diretta streaming; per assistere diretta e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.