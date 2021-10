Il PD di Conselice ricorda Nerio Cocchi con Livia Turco

Sabato 30 ottobre dalle 12.30 presso la Sala PD Il Gabbiano a Conselice il Pd di Conselice ricorda Nerio Cocchi a pochi mesi dalla sua scomparsa. Esponente di spicco della sinistra, dirigente del Partito, dal Pci al Pd, Nerio Cocchi ha vissuto da protagonista ed attivista per oltre 60 anni lungo tutta la sua vita.

“Un riformista pratico nel fare, …, guidato più dagli obiettivi da raggiungere che dall’ideologia” – lo descrive Onide Donati nel capitolo a lui dedicato nel libro “Care compagne e cari compagni”- capace di interpretare e di aggiornare la lettura della realtà indicando sempre una strategia efficace, conquistando consensi e fornendo una visione di progresso sempre in coerenza con i propri principi, che spesso per Nerio Cocchi erano i medesimi della cooperazione.

“La lettura delle storie raccontate nel libro più che la nostalgia per una militanza bellissima mi ha fatto percepire il problema del vuoto che abbiamo oggi – scrive nella prefazione Livia Turco -. Il vuoto per la mancanza di un moderno partito popolare che sia il costruttore di comunità. Certo quel partito non tornerà, ma ci lascia una grande storia, una grande e vivente lezione cui possiamo e dobbiamo attingere”.

La giornata inizierà alle ore 12.30 con un pranzo di autofinanziamento a cui seguirà alle ore 14.00 la presentazione del libro “Care compagne e cari compagni” con Livia Turco (Presidente Fondazione Nilde Iotti) e Onide Donati (curatore della testimonianza di Nerio Cocchi inserita nel libro).

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando (dalle 19 alle 21) oppure mandando un messaggio whatsapp al 333 7964177