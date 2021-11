Ercolani (Lega): “Installare fototrappole per i cassonetti di via Teodorico”

Il consigliere comunale della Lega Giacomo Ercolani ha depositato in consiglio comunale il seguente ordine del giorno, avente a oggetto “installazione fototrappole per i cassonetti in via Teodorico”. Riportiamo di seguito il testo.

Ordine del giorno del consigliere Giacomo Ercolani

“Premesso che: alcuni cittadini mi hanno riferito che la situazione di abbandono di rifiuti non consoni, come ad esempio frigoriferi, copertoni, assi di legno, ecc. vicino ai cassonetti di via Teodorico nei pressi del centro per l’impiego va avanti da molto tempo.

Considerato che: tale situazione di abbandono dei rifiuti all’esterno dei cassonetti è osservabile in varie zone su tutto il territorio e che mi è stato riferito che ci sono state innumerevoli segnalazioni riguardo alla situazione di degrado di via Teodorico ma che non sono state fino ad ora prese contromisure in grado di porre termine al fenomeno.

Riconosciuto che: le fototrappole sono un valido mezzo per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Si impegna il Sindaco e la Giunta: a installare un sistema di fototrappole per contrastare la situazione di degrado in via Teodorico ed individuare tutte le aree che presentano la medesima criticità sul territorio, per valutare, anche in quei casi, l’installazione di un sistema di fototrappole”.