Fusignano per la Sinistra sulla nuova palestra della scuola Battaglia: “nostra mozione bocciata senza spiegazioni”

Fusignano per la Sinistra contraria alla costruzione di una nuova palestra alla scuola media Battaglia di Fusignano. “I lavori sono partiti prima dell’inizio dell’anno scolastico e già allora ci eravamo espressi contrari al progetto, richiedendo che venisse sistemata la palestrina già esistente piuttosto che costruire un nuovo plesso consumando del suolo. Abbiamo però dovuto prendere atto della decisione della Giunta”, dicono dalla lista.

“Questo prendere atto per noi non significa non fare nulla – aggiungono -, ma cercare di ottenere comunque il miglior risultato possibile in termini di ecosostenibilità e di servizi alla comunità. È in questo senso che abbiamo presentato una mozione per la compensazione di suolo, con cui abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di individuare un’area da rinaturalizzare di almeno uguale superficie della nuova palestra. Non solo: visto che l’artificializzazione avviene nel cortile scolastico e visto che nelle scuole di Fusignano si pratica anche la didattica all’aperto, abbiamo chiesto che venisse individuata un’area adeguata a mantenere questo tipo di didattica e a consentire un ottimo momento di pausa per il bambino dalle lezioni”.

“Come ogni volta, abbiamo sperato che la maggioranza si facesse viva per vedere insieme la proposta e renderla la migliore e più attuabile possibile – commentano -. Rispetto ad altre volte, però, la maggioranza non si è espressa nel mese che ha separato la presentazione della mozione e la sua votazione in Consiglio. Un segnale a dir poco negativo, visto che mai ci siamo dimostrati chiusi a rivedere le nostre posizioni per trovare un’iniziativa comune. Se però questo era già capitato per altri documenti presentati, quello che ancora non era capitato è stato di non ricevere una motivazione del perché non approvare la richiesta. Infatti, la discussione in Consiglio si è concentrata totalmente sul progetto, già deciso, sul fatto che gli alberi abbattuti sarebbero stati ripiantati da progetto (che conoscevamo al contrario di altri) e che il loro abbattimento anche in altri casi, cioè per i progetti su via Garibaldi e Piazza Armandi che verranno fatti nei prossimi anni, non doveva essere visto negativamente. Nulla si è detto riguardo alle esigenze di didattica della scuola e riguardo a una possibile area da riqualificare; anzi, si è parlato della necessità di allargare il parcheggio già esistente”.

“È stata una discussione talmente paradossale che lo stesso Sindaco, al momento delle dichiarazioni di voto, a dovuto richiamare più volte il proprio Capogruppo Pondi affinché dichiarasse come Insieme per Fusignano avrebbe votato – concludono -. È un fatto che dimostra quanto la maggioranza spesso non conosca cosa stia votando, prendendo una decisione per partito preso, e viva un certo imbarazzo riguardo al voto imposto su alcuni temi”.