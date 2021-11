Paglia (Sinistra Italiana) su affossamento legge Zan: “Il 6 novembre insieme in piazza a Ravenna contro l’odio”

“Insieme alle compagne e ai compagni di Sinistra Italiana 6 novembre alle 17.00 sarò presente al presidio di resistenza all’odio istituzionalizzato in piazza Kennedy a Ravenna – dichiara Giovanni Paglia, membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. – Il Senato ha affossato il DDL Zan e così ha deciso di riaffermare un’idea di società arcaica, patriarcale, che cancella esistenze, che legittima l’odio per le minoranze e limita la libertà personale. C’è chi lo ha fatto fra risa e applausi, chi nascondendosi nel segreto dell’urna, ma il risultato non cambia. chi ritiene di avere il diritto di insultare, minacciare, aggredire e discriminare in nome della sua autodichiarata normalità si sente più forte”.

Al contrario, chiude Pagli, “ci sentiamo offesi e colpiti nei nostri diritti fondamentali tutti noi che crediamo nel diritto all’autodeterminazione personale e collettiva. Sappiamo di essere la maggioranza, siamo consapevoli che fuori dalle logiche di potere e relazione che animano la politica peggiore siamo destinati a prevalere. Eppure siamo costretti ancora una volta a scendere in piazza, perché le istituzioni del nostro paese ci negano diritti e riconoscimento. Lo faremo, con tutta la rabbia di chi si sente offeso e la serenità di chi ha il futuro dalla propria parte”.