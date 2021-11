Esposito (FdI): “Regolamentazione del transito dei mezzi commerciali in via Cavour”

Renato Esposito Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Ravenna ha presentato una INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA sulla “Regolamentazione del transito dei mezzi commerciali in via Cavour”.

Esposito interroga il Sindaco e la Giunta comunale per sapere: “per quale motivo non si provvede ad istituire un solo senso di marcia in modo da scongiurare l’incrocio pericoloso tra due mezzi commerciali che marciano in direzione opposta, e soprattutto evitare danni a persone e/o cose; per quale motivo non si provvede a regolamentare l’ingresso dei mezzi commerciali in tale zona pedonale a ben precise fasce orarie, possibilmente la mattina entro le ore 08,00 o il pomeriggio dopo le ore 19,00, vista anche la tipologia di attività commerciali in essa site.”