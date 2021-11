Faenza. Il centrodestra: “L’Asp porta via soldi ai faentini. Ci vuole una Commissione di controllo e garanzia”

Ha l’aspetto di un pozzo senza fondo nel quale buttare denaro l’Asp della Romagna Faentina, che quest’anno inghiottirà 228mila euro di risorse pubbliche e promette peggio per il futuro. A sostenerlo è la minoranza in Consiglio Comunale a Faenza che si ritrova saldamente unita nel pretendere chiarezza dall’Amministrazione cittadina e bussa idealmente alla porta di alcune delle forze politiche dell’attuale maggioranza, le quali appaiono meno convinte a “non disturbare i manovratori” di Palazzo Manfredi, ossia MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e Faenza Cresce.

La richiesta di istituzione di una Commissione consiliare di controllo e garanzia sull’Asp verrà portata avanti congiuntamente, come affermano Gabriele Padovani (capogruppo della Lega), Stefano Bertozzi (capogruppo di Fratelli d’Italia), Paolo Cavina (capogruppo di “Insieme per Cambiare” anche in rappresentanza dell’altra lista civica “Per Faenza”) e Bruno Fantinelli (coordinatore provinciale di Forza Italia, senza eletti nell’assemblea cittadina), tutti e quattro insieme a presentare l’iniziativa in conferenza stampa.

L’Asp, ossia l’Azienda di Servizi alla Persona dell’Unione della Romagna Faentina, è sorta l’1 febbraio 2015 dall’unificazione dell’Asp “Prendersi cura” di Faenza e dell’Asp “Solidarietà Insieme” di Castel Bolognese. Si occupa dei soggetti più fragili del territorio, minori, adolescenti, disabili e anziani, offrendo servizi in ambito assistenziale, sociale e socio-sanitario secondo la tradizione derivante dalla lunga storia delle Opere Pie, o Ipab, diventate nel 2008 Aziende di Servizi alla Persona. Sono soci i Comuni di Faenza (52,37%), Brisighella (18,34%), Castel Bolognese (15,35%), Solarolo (8,05%), Casola Valsenio (5,63%) e Riolo Terme (0,26%).

Il consiglio d’amministrazione è composto da tre membri e resta in carica cinque anni; l’attuale, presieduto da Massimo Caroli, è stato eletto il 2 marzo 2020.

Centrodestra e civici d’area sottolineano come la situazione economica dell’Asp sia preoccupante, ribadendo che il bilancio consuntivo del 2021 si chiuderà con un passivo di circa 600mila euro.

“Teniamo presente – sottolinea Bertozzi – che l’Azienda ha ricevuto di recente 121mila euro di ‘fondi Covid’ al fine di coprire le ‘perdite Covid anno 2021’”.

“Ma è già stato stabilito che dalle casse comunali dovranno uscire 228mila euro – aggiunge Padovani – allo scopo di ripianare le perdite. E’ denaro dei cittadini che avrebbe potuto essere destinato per opere utili alla comunità. Siccome si prevede che per l’anno prossimo la perdita potrebbe attestarsi su 667mila euro, il Comune di Faenza si ritroverebbe a tirare fuori 350mila euro: uno scenario destinato a ripetersi”.

Fallito un primo tentativo di sfiduciare il consiglio d’amministrazione dell’Asp, la minoranza cercherà di portare l’Assemblea di Palazzo Manfredi a istituire un’apposita Commissione consiliare di controllo e garanzia, che sarebbe composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e presieduta da un esponente dell’opposizione.

“L’articolo 6 del Regolamento comunale consente l’istituzione di una Commissione d’Indagine, ma l’Asp non è fallita – chiarisce il capogruppo leghista -: sarebbe stata una manovra strumentale. Tuttavia dalla maggioranza ci lanciano ugualmente questa accusa, buttando sul piatto problemi di leadership nel centrodestra che non esistono”.

“Sulla situazione economica dell’Asp è indispensabile fare chiarezza e per questo occorre istituire un’apposita Commissione – afferma il civico Cavina, ex candidato sindaco -, ma per arrivarci bisogna che altri in Consiglio si convincano a non continuare a sostenere il muro del Partito democratico, che non ne vuole sapere”.

Il percorso per arrivare all’istituzione della Commissione non è agevole, in quanto l’opposizione al completo conta su 9 voti in Consiglio quando per fare approvare la mozione “di partenza” ne servono 13, poi ci sarebbero un altro paio di passaggi. Da qui nasce l’idea di Lega, FdI, Forza Italia e Civici di “convincere” il non-sempre-allineato Alessio Grillini capogruppo di Italia Viva, il consigliere pentastellato e i due della lista civica “Faenza Cresce” che però è stata “generata” praticamente all’interno del Pd in vista delle elezioni del 2020 e, nonostante sia “liberamente pensante”, difficilmente creerà problemi all’alleato “grosso”.

Nessuno del centrodestra, però, ha finora avvicinato questi colleghi di maggioranza per portare avanti l’operazione.

“Sappiamo che Italia Viva desidera controllare quanto succede ai conti dell’Asp – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia -. Ma vorremmo che anche i colleghi del Pd capissero che è importante vederci chiaro, perché qui si rischia di vedere gravare i prossimi bilanci comunali di spese normalmente non previste. Pensiamo che il MoVimento 5 Stelle possa dare una mano, visto che è sempre stato a favore della trasparenza e il suo assessore ha la delega alla trasparenza. Dov’è il problema? Si vuole fare questo per i faentini; siamo tutti dalla stessa parte”.

Per il 23 novembre è convocato il Consiglio Comunale, dove verrà presentata la mozione, mentre la Commissione Consiliare 5 dove potrebbe approdare il “problema Asp” si riunirà cinque giorni dopo.

“Sono le strategie del Pd perché non si porti avanti la nostra richiesta di chiarezza – afferma Bertozzi -, ma ci sono anche altre cose da osservare, come il silenzio sul problema dell’Asp della consigliera regionale del Pd Manuela Rontini, che è presidente della Commissione assembleare delle politiche economiche”.

“La situazione d debolezza dell’Asp faentina potrebbe nascondere l’ennesima manovra – afferma il forzista Bruno Fantinelli -: la nascita di una Asp della provincia di Ravenna, dove la nostra porterebbe il suo grande patrimonio”.

Il patrimonio disponibile dell’Asp della Romagna Faentina è suddiviso in terreni (valore 4,5 milioni) e immobili (valore 31 milioni): ci sono immobili ad uso civile abitazione e ad uso commerciale nei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Solarolo. Complessivamente sono 246 le unità abitative.

Il patrimonio indisponibile si compone di 6 strutture per anziani: la Residenza “Il Fontanone” (già Casa di riposo “Morri, Montuschi, Abbondanzi”) in viale Stradone a Faenza, la Residenza “Pio Ospedal Bennoli” a Solarolo, la Residenza “Camerini” a Castel Bolognese”, la Residenza “Sant’Antonio Abate e Santi Filippo e Giacomo” a Casola Valsenio, la Residenza “Lega-Zambelli” a Brisighella, la Residenza “Santa Caterina e Don Ciani” a Fognano di Brisighella”.