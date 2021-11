Sinistra Italiana Ravenna sostiene lo sciopero di lavoratori dei servizi ambientali.

Sinistra Italiana Ravenna, in una nota inviata alla stampa, ha voluto esprimere tutto il proprio sostegno allo sciopero di lavoratori dei servizi ambientali. “È inaccettabile che le Aziende vogliano precarizzare ulteriormente il lavoro, tagliare di fatto i salari e indebolire il diritto alla rappresentanza sindacale. Non è di questo che ha bisogno l’Italia, tanto meno in un momento in cui il PNRR imporrebbe di rivedere il ciclo dei rifiuti nell’ottica della transizione ecologica” dichiarano.

“In questo senso il riconoscimento della professionalità dei lavoratori, la formazione permanente e la partecipazione alle scelte strategiche sono temi che non riguardano solo la piattaforma di rinnovo, ma l’interesse generale – proseguono – . Ancora più inaccettabile è che la spinta al peggioramento delle condizioni di lavoro venga in un settore caratterizzato da una presenza dominante di imprese a maggioranza pubblica. Per questo invitiamo il Comune di Ravenna, nella sua qualità di azionista di riferimento, a intervenire perché Hera abbia un atteggiamento positivo al tavolo negoziale” concludono.