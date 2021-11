Lega Faenza, Liverani e Padovani: “Disagi ponte rosso, ora amministrazione fornisca soluzioni chiare”

“Occorre procedere con risolutezza e celerità alla messa in sicurezza del Ponte Rosso, necessaria per continuare a garantire nel tempo adeguate condizioni di transito attraverso un’infrastruttura territoriale strategica. Ma non solo: proponiamo altresì di procedere all’escussione della fideiussione e alla segnalazione all’Anac di quanto accaduto a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento”. Lo chiederanno in un’interrogazione i consiglieri comunali della Lega, Andrea Liverani e Gabriele Padovani, alla luce della revoca dell’appalto alla ditta aggiudicatrice dei lavori di consolidamento del “Ponte Rosso” di Faenza.

“Le problematiche che si sono presentate e si stanno presentando in merito alla gestione degli interventi di manutenzione del Ponte Rosso, esprimono in tutta la loro gravità quella che è l’incapacità dell’amministrazione faentina non solo di pubblicare bandi idonei a prevenire problemi gestionali, ma anche l’incompetenza nel trovare soluzioni ai problemi che essa stessa, coi suoi bandi, produce”.

“Del resto non si tratta di una novità: basti pensare alle magre figure raccolte dall’amministrazione faentina nella gestione di altre importanti opere cittadine, quali palazzo Podestà, o la riqualificazione della stazione e della Chiesa dei Servi”.

Detto questo, “Ponte Rosso è di fondamentale importanza per i collegamenti fra Faenza e le sue frazioni, pertanto occorre predisporre quanto prima soluzioni celeri, credibili ed efficaci al ripristino della normale viabilità dell’infrastruttura”.