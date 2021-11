Question time La Pigna: “sequestro di mascherine in atto in Ausl Romagna: il Sindaco fornisca chiarimenti ai cittadini”

Veronica Verlicchi della Pigna in una nota scrive: “Siamo stati informati poche ore fa che presso AUSL Romagna è in atto un sequestro da parte della Guardia di Finanza che, a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, riguarderebbe un ingente quantitativo di mascherine acquistate dall’Azienda Sanitaria, di tipo chirurgico e FFP3. A quanto sappiamo si tratta di mascherine di origine cinese ma anche di altre provenienze, il sequestro sarebbe partito dalla contestazione che tali mascherine non siano conformi alla normativa vigente.”

“Questo fatto, unito a ciò che è già avvenuto in vari comuni d’Italia nei mesi scorsi, pone seri dubbi sulla faccenda mascherine che richiedono chiarimenti tempestivi e dettagliati da parte di AUSL e del Sindaco de Pascale. Per questo abbiamo depositato oggi un “question time” con il quale chiediamo al Sindaco di chiarire 3 aspetti. Ovvero: chi sono i fornitori delle mascherine oggetto del sequestro; il numero delle mascherine oggetto del sequestro; quale Procura della Repubblica ha dato avvio all’indagine che ha determinato il sequestro delle mascherine. Ci auguriamo di ricevere risposta già nella seduta del Consiglio comunale della prossima settimana” conclude Veronica Verlicchi.