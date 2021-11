Perini (Lista de Pascale Sindaco): “Quale futuro per l’ex Ostello Dante?”

“Da diverso tempo ormai l’ex ostello Dante non è utilizzato, versando in condizioni di degrado, tra l’altro sede di frequenti occupazioni abusive dell’immobile – constata Daniele Perini, Capogruppo “Lista de Pascale Sindaco” – Il Comune detiene il 40% della proprietà, insieme alla Provincia (40%) e all’Aig – associazione italiana alberghi per la gioventù – detentrice del restante 20%, prima del fallimento di quest’ultima”.

“Ogni città europea – avanza Perini – media o grande, è dotata di un Ostello in grado di offrire servizi, pernottamenti e soggiorni a basso costo a giovani e studenti di tutto il mondo, mentre purtroppo non è il caso di Ravenna, per questo chiedo al Sindaco e alla Giunta di ricevere informazioni dettagliate sull’esito delle aste per l’aggiudicazione del 20% della proprietà dell’Ostello Dante; di sapere se il Comune è interessato ad aggiudicarsi tale 20% di proprietà e di conoscere le intenzioni del Comune, interessato al rilancio dell’Ostello con partner affidabili e/o all’individuazione di una sua nuova opportuna destinazione, tenendo ben presente, comunque, che un Ostello riqualificato si porrebbe come efficace volano per il turismo giovanile”.