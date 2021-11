Russi. Ripristinata H24 la presenza dell’autoambulanza di Romagna Soccorso sul territorio comunale

Da alcune settimane è stata ripristinata 24 ore su 24 la presenza dell’autoambulanza di Romagna Soccorso sul territorio comunale di Russi. “Durante la seduta di Consiglio Comunale dello scorso mese di giugno – esordisce Andrea Flamigni Consigliere comunale Lega per Russi – abbiamo portato all’attenzione del Sindaco e della giunta la riduzione della presenza in termini di orario dell’autoambulanza del 118. Diversi cittadini allarmati dal fatto di non avere un presidio presente 24 ore su 24 – prosegue Flamigni – ci hanno manifestato le loro motivate preoccupazioni. Noi da sempre – continua Flamigni – abbiamo avuto a cuore la sicurezza, la prevenzione e la salute dei nostri cittadini.”

Positiva la risposta del Dottor Carradori direttore generale Ausl Romagna all’interpellanza, e non appena l’Azienda Usl Romagna ha reperito le risorse umane ha prontamente ripristinato il presidio 24 su 24.

“Siamo soddisfatti – conclude Flamigni – del risultato ottenuto anche in tempi relativamente brevi compatibilmente con la carenza di personale sanitario generata da quasi due anni di pandemia.”