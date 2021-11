Il PRI Ravenna sta coi balneari. Fusignani: “in difesa della tradizione e dell’economia”

“Siamo preoccupati per quanto sta avvenendo nel settore balneare e siamo vicini al mondo del turismo e ai balneari, per salvaguardare la qualità del settore turistico”, così Eugenio Fusignani, segretario provinciale Pri e vicepresidente repubblicano di Ravenna.

“La tradizione del nostro territorio è legata alla cultura del turismo e non c’è dubbio che anche il settore balneare, che rappresenta una specificità, abbia contribuito all’accrescimento della qualità del nostro turismo. un turismo il nostro per lo più a conduzione famigliare, che con tanto lavoro ha costruito la reputazione e la qualità della riviera. Il PIL del settore è per noi trainante. Occorrerà trovare un equilibrio con le altre realtà economiche, ma non è ammissibile buttare anni di lavoro, professionalità e qualità. Per questo rispetto alla piega che sta prendendo il tema i repubblicani sono al fianco della qualità del turismo balneare”, conclude Fusignani.