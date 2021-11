Perini (Lista de Pascale Sindaco): “Ricordiamo con una targa Guido Perissinotto, storico custode del  Campo Scuola”

Daniele Perini – Capogruppo “Lista de Pascale Sindaco” chiede al Sindaco e alla Giunta “di considerare la possibilità di apporre una targa presso il Campo Scuola per ricordare con affetto e riconoscenza la figura di Guido Perissinotto e la grande disponibilità, elemento distintivo della sua persona”.

“Il Campo Scuola ‘Marfoglia’ ha rappresentato infattu, e continua a rappresentare, un importante luogo d’incontro e di aggregazione per atleti e tecnici, ambiente ideale per migliorare le prestazioni agonistiche, ma pure, e non si tratta certo di elemento trascurabile, per arricchire il proprio bagaglio umano ed esperienziale; per oltre vent’anni, dal 1968 agli inizi degli anni ‘90, Guido Perissinotto, scomparso nel 2015, ha svolto le mansioni di custode, rivelandosi molto più di un semplice custode; con la sua precisione, con la sua attività scrupolosa, con la capacità di risolvere rapidamente i problemi, ha contributo al crearsi di un clima cordiale e familiare” ricorda Perini.