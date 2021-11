PD Lugo: all’hotel Ala D’oro si parla di “Una via verso lavoro e sviluppo” con l’Assessore regionale Vincenzo Colla

Si terrà mercoledì 17 novembre alle ore 20,30, alla sala conferenze dell’hotel Ala D’oro, l’iniziativa “Una via verso lavoro e sviluppo” organizzata dal Partito Democratico di Lugo.

“Sarà un’occasione di incontro e confronto diretto fra i cittadini ed importanti figure di riferimento nell’ambito delle politiche su lavoro e sviluppo – spiegano dal PD – Interverranno infatti Vincenzo Colla Assessore al lavoro della regione Emilia Romagna oltre che l’assessore del comune di Lugo Luciano Tarozzi, e al dibattito saranno presenti anche esponenti locali tra cui Gianmarco Rossato segretario dell’Unione comunale del PD di Lugo e l’imprenditrice Emanuela Bacchilega”.

“Lo sviluppo del territorio di Lugo e della bassa Romagna rappresenta un obiettivo a lungo termine per tutta la società che vive il territorio, avviare un percorso che possa essere punto di incontro fra le forze politiche, le istituzioni e le parti sociali su come costruire le condizioni per garantire lavoro e sviluppo in questo territorio rappresenta una chiara volontà per il partito democratico di Lugo. Data la rilevanza dell’argomento trattato la cittadinanza è invitata. E’ possibile seguire l’iniziativa anche sulla pagina Facebook del PD di Lugo” chiudono dal partito.