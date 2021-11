Ravenna. Approvata all’unanimità la delibera su denominazione, competenze e numero componenti delle Commissioni consiliari

Nella seduta del 16 novembre (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera sulla “Determinazione del numero, delle competenze e del numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti – mandato amministrativo 2021-2026” presentata dalla presidente del Consiglio comunale Ouidad Bakkali.



Sono state attribuite alle commissioni le seguenti materie di competenza:

1. Affari istituzionali – partecipazione – sicurezza

2. Servizi sociali – volontariato – casa – sanità – immigrazione

3. Ccat (assetto del territorio)

4. Cultura – afam (alta formazione artistica e musicale) – mosaico

5. Bilancio – partecipate – personale – patrimonio

6. Sport – grandi eventi – turismo

7. Istruzione – politiche giovanili – infanzia – università

8. Decentramento – lavori pubblici – ambiente animali – transizione ecologica – riforestazione

9. Porto – attività produttive – lavoro – transizione digitale

10. Politiche e cultura di genere

Come stabilisce il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ogni commissione permanente deve essere composta da almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare o lista elettorale rappresentata in Consiglio. I gruppi con almeno sei consiglieri hanno diritto a due commissari di cui uno assume le funzioni di capogruppo. I gruppi con almeno dodici consiglieri hanno diritto a tre commissari, di cui uno assume le funzioni di capogruppo.

In ragione di ciò ogni commissione sarà composta da 13 consiglieri (tre membri per il gruppo Partito democratico ed uno per ciascuno degli altri dieci gruppi consiliari: Ravenna Coraggiosa, Lista de Pascale sindaco, Partito repubblicano italiano, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega Salvini Premier, Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna, Lista per Ravenna-Polo civico Popolare, La Pigna-Città, Forese, Lidi).