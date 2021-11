Lorenzo Margotti è il candidato alla segreteria comunale Pd di Ravenna

Nella giornata di oggi, 19 novembre, si è conclusa la raccolta delle firme per la presentazione della candidatura per la segreteria comunale del PD. Sarà Lorenzo Margotti il candidato che si presenterà al congresso. Margotti ha 29 anni, è praticante dottore commercialista e consigliere comunale.

“Apriamo il Partito – ha detto Margotti, commentando la sua candidatura – e lavoriamo per una stagione di grande innovazione, mirata alla ripartenza delle città e dell’Italia attraverso lo sviluppo industriale e sostenibile, impegnandoci per il lavoro e per i diritti di tante persone che meritano rispetto per la propria identità. Mettiamo la salute al primo posto del nostro programma di governo a partire dagli enti locali, nei quali grazie a tante amministratrici e amministratori governiamo con impegno. Promuoveremo un confronto permanente con tutti gli operatori culturali ravennati, che dovrà avere un luogo di elaborazione ben definito. Vogliamo unire il vasto territorio di Ravenna. Cercheremo il confronto con più persone possibili, per questo, saremo impegnati con capillari iniziative di “quartiere partecipato” dentro e fuori dai Circoli. Non restiamo indifferenti all’astensione al voto che anche nel nostro territorio si è fatta sentire. Sin da ora chiedo a tutte le ragazze e i ragazzi, che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo come volontari nella campagna elettorale appena passata, di accompagnarmi in questa sfida. Il Partito Democratico è anche casa loro.”

I congressi dei singoli circoli si terranno dal 26 novembre al 12 dicembre e a seguire l’assemblea comunale ratificherà l’elezione del segretario.