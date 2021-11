Pranzo e iniziativa politica di PRC a Solarolo con Dino Greco

Il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo Gianluca Conti di Solarolo organizza per domani domenica 21 novembre un pranzo e una iniziativa politica (inizio pranzo ore 12.00 – euro: 20,00 per persona). Questo il menu: antipasti misti; passatelli in crema di funghi porcini; straccetti con aceto balsamico, rucola e grana saltimbocca alla romana; patate fritte e insalata mista; dolci caserecci.

Alle ore 14.00 iniziativa sulla situazione politica con DINO GRECO della direzione nazionale del PRC.

L’iniziativa si svolge in Via Fossa di Sotto n. 3 a SOLAROLO nel pieno rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria (serve il green pass).

INFO: Giovanni: cell. 333 3059362; Manuel: cell.349 5026121.