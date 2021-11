Il campo sportivo di Mezzano diventa più grande: Comune acquista nuova area

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera di giunta relativa all’allargamento dell’impianto sportivo di Mezzano. L’ente è proprietario di una parte dell’area di via Reale adibita a centro sportivo e allo scopo di permettere l’allargamento di tale impianto ha assunto in comodato gratuito dalla Società Carli un’area confinante. Al fine di rendere stabile l’utilizzo di tale area è stato valutato l’acquisto del terreno, ritenendolo indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle attività sportive.

“L’ASD Mezzano – commenta la consigliere Pd Gloria Natali – utilizza costantemente il campo sportivo di Mezzano. Abbiamo sostenuto perciò l’acquisto dell’area che al momento è concessa in comodato d’uso e che già viene utilizzata, al fine di consentire all’amministrazione nuovi investimenti che fino a oggi non erano stati possibili. Si potrà dunque procedere con una nuova illuminazione e altri investimenti per svolgere le pratiche sportive in maniera confortevole e agevole. La comunità di Mezzano chiedeva da tanti anni questa acquisizione e con questa delibera abbiamo raggiunto un considerevole risultato per i cittadini e gli sportivi che utilizzano gli impianti del forese.”