Lavori fermi per la pista ciclabile sulla Santerno Ammonite, Ancarani (FI): “Uccidono l’attività commerciale della zona”

Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, è intervenuto in merito allo stop incontrato dai lavori per la pista ciclabile sulla via Santerno Ammonite. “Si tratta senz’altro di una bella notizia, anche se tardiva rispetto alle necessità storiche di quel territorio” commenta Ancarani riferendosi alla realizzazione dei lavori, aggiungendo: “Non si può però non riscontrare come i lavori in corso, iniziati contestualmente alle elezioni comunali (che casualità!) , siano ora fermi da giorni e aggiungano ai disagi tipici dei cantieri, ulteriori problemi all’unica attività artigianale/commerciale della zona, che oltre ad aver perso i parcheggi ad essa adiacenti è da settimane anche priva della visibilità che il cantiere inevitabilmente sottrae”.

Alberto Ancarani

Ancarani ha chiosato il suo intervento affermando che le attuali modalità nella gestione dei lavori pubblici a inizio mandato la dicono lunga sui chiari di luna che si prospettano per l’intera consiliatura appena iniziata.