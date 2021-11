Elezioni Provincia di Ravenna: il Movimento 5 Stelle resta nel campo progressista e appoggia de Pascale

“In vista delle elezioni provinciali ravennati del 18 dicembre prossimo il MoVimento 5 Stelle presenterà un proprio candidato nella lista “Insieme per la Provincia”, proseguendo il percorso di consolidamento del campo progressista, da tempo al centro del progetto politico del Presidente Giuseppe Conte”, dichiarano il Senatore M5S Marco Croatti e i rappresentanti comunali M5S della provincia di Ravenna.

La lista, che avrà come candidato Presidente il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, avrà a supporto la coesione di tutta la Provincia di Ravenna del Movimento 5 Stelle “per proseguire quanto già operato anche alle amministrative di Faenza e proseguito con Ravenna, condividendo tematiche come la sicurezza, i diritti del lavoro, la sostenibilità ambientale ed energetica, la valorizzazione del tessuto economico e sociale del territorio provinciale ravennate. Anche dopo la legge Delrio del 2014 le province gestiscono deleghe molto importanti per la vita dei cittadini come edilizia scolastica, viabilità e trasporti, edilizia sportiva, pianificazione e tutela ambientale; crediamo sia importante proseguire un percorso politico comune alle forze progressiste anche all’interno di questo ente locale. Una scelta nuova per il nostro MoVimento che riteniamo ci consentirà di lavorare per l’interesse dei cittadini con ancora maggiore efficacia”.