Lugo. Le delibere e le mozioni approvate nel Consiglio Comunale del 29 novembre

Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera 29 novembre, ha approvato due delibere.

La prima riguarda l’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, è stata approvata con 17 voti favorevoli (PD, Insieme per Lugo, Gruppo Misto, Per la Buona Politica), 6 contrari (Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle, Lega Romagna Salvini Premier). Successivamente è stata approvata l’immediata eseguibilità della delibera con lo stesso esito.

La seconda riguarda una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, è stata approvata con 14 voti favorevoli (PD e Insieme per Lugo), 8 contrari (Gruppo Misto, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Lega Romagna Salvini Premier), 1 astenuto (Gruppo Misto). Successivamente è stata approvata l’immediata eseguibilità con 15 voti favorevoli (PD, Insieme per Lugo, Gruppo Misto) e 8 contrari (Gruppo Misto, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Lega Romagna Salvini Premier).

La mozione presentata dal consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) e, emendata dal consigliere Stefano Scardovi (Insieme per Lugo) sulla sostituzione di infissi presso la Scuola elementare Garibaldi è stata approvata con 21 voti favorevoli (PD, Insieme per Lugo, Gruppo Misto, Per la Buona Politica, Lega Romagna Salvini Premier).

La seduta si è aperta con le comunicazioni dell’assessore alle Pari Opportunità Anna Giulia Gallegati sulla violenza di genere cui è seguito un dibattito con interventi di esponenti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.