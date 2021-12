Pieno sostegno allo sciopero della scuola del 10 dicembre da parte di PRC Ravenna

Il Partito della Rifondazione Comunista di Ravenna aderisce allo sciopero indetto dai sindacati in difesa della scuola pubblica. “Denunciamo la grave inadeguatezza, nella legge di bilancio, delle risorse destinate alla scuola a fronte di una grande disponibilità di risorse provenienti dai fondi europei. – si legge in una nota di PRC Ravenna – Il governo Draghi, perfettamente in linea con la sua storia di banchiere, ritorna a tagliare sulla scuola riducendo i fondi assegnati nel 2001 del 5,2%, mortificando pesantemente il personale docente e ATA non riconoscendo loro salari adeguati alla media europea, destinando briciole al rinnovo del contratto di lavoro già scaduto nel 2018. Fa marcia indietro rispetto agli impegni presi col patto sulla scuola sottoscritto a maggio. Non affronta in modo serio e strutturale il sovraffollamento delle classi (classi pollaio) ora più che mai necessario per fronteggiare la pandemia. Non assegna le risorse necessarie per un piano serio di messa a norma degli edifici scolastici, per una scuola che sia veramente inclusiva, per il recupero della dispersione scolastica. Non valorizza le professionalità.”

“Questo governo in continuità con i suoi predecessori, non ha a cuore il diritto all’istruzione, considera la scuola una spesa e non una risorsa su cui investire per il futuro della nostra società. Per tutte queste ragioni – conclude PRC Ravenna – saremo in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola.”