Lugo domani. Il sindaco Davide Ranalli racconta i progetti della città del futuro in un incontro pubblico al San Rocco

Al giro di boa dei due anni e mezzo di mandato, con altri due anni e mezzo davanti, il sindaco di Lugo Davide Ranalli invita a un appuntamento pubblico per raccontare i progetti della città del futuro. Lugo sarà è il titolo dell’incontro. Davide Ranalli sarà intervistato da Patrick Colgan, responsabile della cronaca di Faenza e Lugo de Il Resto del Carlino e da Pier Giorgio Carloni, coordinatore della redazione di Ravennanotizie.it e Lugonotizie.it. Il Sindaco parlerà di quanto fatto per attuare il mandato politico e amministrativo della sua giunta per Lugo ma, soprattutto, anticiperà progetti e idee fino al 2024.

L’appuntamento è per oggi venerdì 10 dicembre, alle 18.30, al Cinema Teatro San Rocco in Corso Garibaldi 118 a Lugo. Sarà possibile seguire anche attraverso la diretta sulla pagina facebook Davide Ranalli Sindaco e sul canale you tube Davide Ranalli Sindaco.