Davide Ranalli sulla Lugo del futuro: nuovo corso per il teatro, case della salute e ospedale, auditorium e corso di meccatronica, ecco le priorità

Rigenerazione urbana, cultura, formazione e sanità pubblica. Sono questi i temi forti usciti nell’incontro “Lugo sarà” – al Cinema Teatro San Rocco – in cui “al giro di boa dei due anni e mezzo di mandato, con altri due anni e mezzo davanti”, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ha raccontato i progetti della città del futuro di fronte a un centinaio di persone, intervistato da Patrick Colgan, responsabile della cronaca di Faenza e Lugo de Il Resto del Carlino, e da Pier Giorgio Carloni, coordinatore della redazione di Ravennanotizie.it e Lugonotizie.it.

SUL TEATRO

“Sono stati sette anni e mezzo vissuti intensamente e nonostante la lunga fase di difficoltà che abbiamo vissuto, vedo con piacere che ci sono ancora tante persone interessate a capire quale sarà il futuro della nostra città” ha esordito il Sindaco Ranalli salutando il pubblico, aggiungendo poi: “La cultura ha contraddistinto la mia amministrazione finora e sono convinto che la cultura sia uno di quegli elementi che può cambiare il corso di una città.”

Ricordando con orgoglio che il Teatro Rossini è il teatro più vecchio della regione, Ranalli ha ribadito che sul teatro sono state investire tante energie e risorse sia sul fronte della programmazione, sia sul fronte degli interventi strutturali che non erano più procrastinabili. Inizialmente – ha spiegato – i lavori dovevano essere realizzati per stralci successivi, poi è arrivata la pandemia e allora l’amministrazione ha deciso di prendere la palla al balzo e fare tutti i lavori necessari nel periodo della chiusura forzata, lavori che si sono prolungati per questo e che hanno incontrato anche qualche imprevisto, per cui alla fine il teatro sarà riaperto più avanti rispetto alla data prestabilita “ai primi giorni di marzo, verso la primavera” ha promesso il Sindaco.

La scopertura recente della facciata è stato comunque un segnale che l’Amministrazione comunale ha voluto dare ai cittadini sul fatto che i lavori erano ormai terminati. Il teatro ristrutturato “ha cambiato volto, il colore è molto diverso da quello del Rossini ante-ristrutturazione” e ora si appresta ad essere protagonista di “un nuovo corso con un nuovo direttore: il bando si è chiuso qualche giorno fa, sono arrivate 6 candidature che saranno prima vagliate dall’apposita commissione e poi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rossini.”

Per la nomina del nuovo direttore occorrerà attendere ancora un po’ ma, ha aggiunto Ranalli, “puntiamo a una programmazione di altissimo livello”. Sulla programmazione però nessuna anticipazione, per rispetto delle prerogative del nuovo direttore in primis. Ma se la nuova programmazione sarà attrattiva, come si spera, il Sindaco ha fiducia di poter recuperare il vecchio pubblico del teatro e guadagnare anche nuove fette di pubblico soprattutto fra i più giovani.

SULLA SANITÀ

“Il nostro paese si muove solo sotto la pressione di grandi emergenze. La pandemia ce lo ha ricordato.” Invece ci sarebbe bisogno di politiche strategiche, ha detto il Sindaco. E fra queste politiche di lungo respiro ci sono senz’altro le scelte legate alla salute e alla sanità pubblica.

Ranalli ha detto che “le Case della Salute sono un aspetto fondamentale della medicina del futuro, perché la medicina dovrà essere più che mai di prossimità e territoriale oppure non sarà una buona medicina”. Per questo il prossimo 15 dicembre a Voltana sarà presentato il progetto della Casa della Salute di Voltana, quello più immediato: sarà un progetto molto innovativo rispetto alle Case della Salute pensate alcuni anni fa. La seconda Casa della Salute a Lugo sorgerà nell’area dell’ex Acetificio Venturi, vicino al nuovo Conad appena inaugurato, presumibilmente entro la fine della legislatura. “Cioè la Casa della Salute in città non nasce in centro ma in un quartiere oggetto di un ampio progetto di rigenerazione, una scelta molto importante che spiega qual è la nostra idea di città” ha ribadito Davide Ranalli.

Sul futuro dell’Ospedale il Sindaco è partito da lontano: “Noi abbiamo fatto un’operazione molto rischiosa ma straordinariamente generosa nella fase acuta della pandemia quando abbiamo messo a disposizione il nostro Ospedale per farne un Covid-hospital e per puntare poi alla sua riqualificazione, altro che chiusura come ogni tanto salta fuori nella polemica politica in prossimità delle elezioni.”

Infatti terminata la fase più acuta della pandemia “come maggioranza e come Amministrazione – ha detto Ranalli – abbiamo posto all’ordine del giorno il nostro progetto di riorganizzazione e di rilancio dell’Umberto I, fatto proprio dall’Ausl Romagna, a partire dalla necessità di avere un direttore sanitario dell’Ospedale, dal ritorno di alcuni primariati che non c’erano più e dalla realizzazione di alcuni investimenti prima rinviati”.

Il Punto nascite resta ancora una questione aperta. “Fu stoppato quando l’Umberto I divenne un Covid-hospital – ha ricordato Ranalli – ma c’è un impegno della Regione per ripristinare ed estendere la presenza dei punti nascita sul territorio”. Ranalli su questo punto si dice aperto a un dibattito serio e approfondito per trovare la soluzione migliore per offrire alle donne il servizio più accurato e più sicuro.

SULLA SICUREZZA

La sicurezza è un tema che in sé non è né di destra né di sinistra, ha puntualizzato il Sindaco, “ma io insisto su un punto: le soluzioni che diamo a questi problemi sono diverse e possono caratterizzare una politica di destra o di sinistra.” L’idea di mettere telecamere di videosorveglianza ovunque come deterrente non convince fino in fondo il Sindaco. Ancor meno lo convince l’dea della sicurezza privata o addirittura dell’autodifesa. Ranalli non lo dice apertamente, ma fa capire che queste sono le scorciatoie tipiche delle politiche della destra.

Davide Ranalli ha parlato di sicurezza soprattutto in termine di riattivazione delle reti sociali, dei servizi sociali, dei momenti di socializzazione, del volontariato, della formazione e prevenzione, “e punterei soprattutto sull’aspetto sociale della questione, lavorando sulle scuole, per produrre un cambiamento culturale e pedagogico.” Più socialità, più reti sociali e meno interventi coercitivi: questa la ricetta più efficace secondo il Sindaco che non ama la deriva securitaria né le ricette facili proposte dagli avversari politici.

SULLA RIGENERAZIONE URBANA

“La Rigenerazione Urbana è la cifra stilistica della nostra azione amministrativa messa in campo da 6-7 anni e che proseguirà” ha esordito Ranalli, ricordando che in passato tutti e anche le amministrazioni di sinistra hanno compiuto errori con politiche che hanno portato a un eccessivo consumo di suolo. Ora bisogna invertire la rotta.

Ranalli ha parlato di due progetti molto importanti già realizzati: il recupero dell’ex Acetificio Venturi (“ricordo com’era quell’area prima dell’intervento di riqualificazione, quando abbiamo spazzato via quegli orribili capannoni fatiscenti, e vedo com’è adesso… beh ogni tanto la risposta arriva” come a dire che ne vale la pena) e la riqualificazione di Piazza Savonarola che ha richiesto più tempo del previsto ma che alla fine è venuta un gioiello di cui Ranalli è fiero, “altro che piazzetta”.

Sui nuovi progetti il Sindaco ha ricordato la realizzazione dell’Auditorium (“l’auditorium potevamo farlo ovunque, invece lo facciamo nella struttura ex Enal nel centro della città, perché non volevamo consumare altro suolo ma recuperare a finalità socio-culturale una struttura – l’Enal – che già in passato aveva questa funzione, cioè era un luogo di divertimento”) e la sede del corso di laurea triennale in Meccatronica, dell’Università di Bologna, che prenderà il via nel 2022, promosso dall’azienda lughese Unitec, che realizzerà un campus universitario di fronte alla propria sede, nell’area ex Iter (“l’Iter è stata una fetta importante della storia economica e sociale di Lugo ma oggi non c’è più. Lì possiamo però oggi scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, quella che guarda al futuro e lo costruisce”).

Infine Davide Ranalli ha parlato del recupero di Palazzo Tamba che diventerà museo della città.

SUI SOLDI DEL PNRR

“Se tutto va bene arrivano subito 5 milioni di euro, che impegneremo negli interventi di riqualificazione già progettati fra cui l’Auditorium – ha detto il Sindaco – Nei due anni e mezzo che restano se riuscissi a spendere bene quei 5 milioni sarei contento… poi se ne arriveranno altri ci penserà chi governerà dopo di me, terzo mandato permettendo.”