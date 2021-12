Forza Italia Ravenna ha festeggiato il Natale e rinnovato gli organi. Al vertice provinciale confermato Fantinelli

Clima di festa in Forza Italia che si è incontrata al Ristorante Radicchio Rosso di Ravenna per il tradizionale scambio di auguri natalizi. L’incontro conviviale ha rappresentato anche l’occasione da parte del riconfermato coordinatore provinciale Bruno Fantinelli per comunicare gli organi ratificati dal coordinamento regionale.

Per quanto riguarda il coordinamento provinciale il ruolo di Vicecoordinatori è ricoperto da Donatella Donati e da Fabrizio Dore. Del coordinamento provinciale fanno parte anche Alberto Ancarani, Daniela Mazzoni, Ulisse Babini, Cesare Bedeschi, Bruno Benati, Marco Bertozzi, Antonella Brini, Monica Burattoni, Oriano Casadio, Angelo Cellini, Manuel Colafrancesco, Gilberto Fenati, Cinzia Ghirardelli, Martino Mazzoli, Vincenzo Minardi, Eliana Panfiglio, Nicoletta Ricci Picciloni, Licia Rossignoli, Nicola Tritto, Francesco Zannoni ed Eleonora Zanolli.

Per quanto riguarda il coordinamento comunale del comune capoluogo invece, confermato Nicola Tritto con vicecoordinatrice unica Eleonora Zanolli. Il direttivo è invece composto da Alberto Ancarani, Ulisse Babini, Manuel Colafrancesco, Marco Di Lecce, Fabrizio Dore, Cinzia Ghirardelli, Filippo Landi, Luca Lorenzetti, Daniela Mazzoni, Davide Toscano