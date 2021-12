Michele de Pascale, le priorità per il 2022: vaccinare per battere la pandemia, piazzare Ravenna nei bandi PNRR, allenare la nuova squadra di governo

La luna di miele fra il Sindaco e Ravenna è a metà del cammino. Tradizionalmente dura 100 giorni e ne sono trascorsi già 50 circa da quel 4 ottobre in cui fu rieletto trionfalmente con il 60% dei consensi. È vero che c’è stata un’alta astensione, ma Michele de Pascale la sua parte l’ha fatta. A fallire sono stati piuttosto gli avversari, che stanno ancora cercando di uscire dall’angolo in cui si sono cacciati da soli, con la complicità degli elettori.

Lui ha davanti 5 anni di governo e ha abbastanza chiaro in testa cosa vuole fare. Può lasciare un segno nella storia di questa città se certe tessere del mosaico andranno a comporsi. Per esempio sul porto, ma non solo. Ci sono tanti altri cantieri in attesa (dal Palasport alla Rocca, dal Parco Marittimo alla Piscina). Alcuni già cominceranno a concretizzarsi nel 2022. Già, i cantieri, croce e delizia. Nei primi 5 anni se ne sono visti pochi. Ma nei 5 anni a venire dovrebbe essere tutto un proliferare e se anche solo una parte andrà a buon fine, sarà già un bel bottino per Ravenna.

Michele de Pascale sa in particolare che deve lasciare un segno diverso su due questioni: sul consumo di suolo e sui collegamenti, nota dolente la prima e problema aperto il secondo. Ma intanto ha tre obiettivi prioritari in testa per l’anno che verrà: “Far uscire definitivamente Ravenna dalla pandemia. Far partire Ravenna con il piede giusto rispetto ai bandi del PNRR e della pianificazione europea. Far crescere la nuova compagine di governo.” Da politico navigato e destinato a una carriera di lungo corso, sa che deve lasciare un’eredita con il suo mandato. E l’eredità più importante è formare una nuova classe dirigente. Una squadra ancora vincente, come un bravo allenatore. Come Marcello Lippi.

L’INTERVISTA

Sindaco de Pascale, qualche settimana fa è tornato operativo il suo staff, che l’accompagnerà per tutta la legislatura fino al 2026. 1,3 milioni di euro in 5 anni per lo staff è un costo compatibile con lo stato delle finanze comunali e con gli impegni che deve affrontare o lei sta scialacquando?

“Il costo complessivo alla fine sarà inferiore a quello dello scorso mandato e abbiamo anche cercato di operare un doveroso contenimento dei costi. Premesso che già 5 anni fa ci fu un risparmio rispetto agli anni precedenti, perché il mio staff è comune ai due incarichi alla guida di Amministrazione provinciale e comunale. Secondo me è giusto che ci sia un gruppo di collaboratori di fiducia del Sindaco – 4 o 5 figure in tutto – che lo affiancano durante il mandato. Arrivano con il Sindaco e con il Sindaco se ne vanno. È una soluzione equa, comune a tutte le città che hanno la dimensione di Ravenna, altrove anche con costi più elevati. Aggiungo che sul buon lavoro del mio staff negli ultimi 5 anni c’è stato un riconoscimento trasversale: sono tutte persone che lavorano bene, quasi sempre nell’ombra, con grande spirito di abnegazione. A loro sono molto riconoscente.”

Con la nuova Finanziaria il governo ha deciso di aumentare lo stipendio dei Sindaci italiani e anche degli altri amministratori. Il suo stipendio dovrebbe passare da 5.200 euro circa di oggi a 7.850 euro nel 2022 a 11.000 euro nel 2024. Le pare una misura congrua con la situazione generale del paese e con gli impegni e le responsabilità cui sono chiamati i Sindaci?

“Ancora il meccanismo non è chiaro, perché il provvedimento non è stato approvato dal Parlamento, ci sono diversi emendamenti, vedremo come va a finire. Il costo non dovrebbe comunque essere a carico del Comune ma dello Stato. Noi come Sindaci italiani abbiamo sempre posto il problema che non era giustificata la differenza di stipendio fra il Sindaco di una città grande o media e di un parlamentare o un consigliere regionale. Non si spiega. Noi Sindaci lo dicevamo non pensando che si potesse o dovesse aumentare lo stipendio dei Sindaci, piuttosto con l’idea che fosse necessario diminuire lo stipendio dei Parlamentari. I Parlamentari hanno pensato invece di affrontare la cosa alla loro maniera. Ma non voglio scadere nel populismo e ritengo che nessuno debba mai essere chiamato a giudicare quanto guadagna.”

Sindaco, lei è ancora fresco di rielezione con il 60% dei voti. In tempi come quelli che viviamo si tratta di una vittoria schiacciante. Quanto è dipeso da un vento favorevole al centrosinistra? Quanto invece dal lavoro della Giunta precedente? Quanto infine dalla divisione e dalla debolezza dei suoi avversari?

“È chiaro che c’è stato un trend generale che complessivamente ha favorito il centrosinistra. Ma dentro quella vittoria noi ci sentiamo di avere avuto un ruolo da protagonisti, perché il modello che si è affermato nel centrosinistra a livello nazionale è quello su cui noi a Ravenna stiamo lavorando da tempo.”

Michele de Pascale festeggia la sua rielezione con i giovani del suo comitato

UN MODELLO RAVENNA PER IL CENTROSINISTRA

Lei quindi indica un modello Ravenna, Faenza o Emilia-Romagna per la ricomposizione e la vittoria del centrosinistra?

“Qui abbiamo lavorato sempre per allargare le alleanze. Abbiamo anche favorito la nascita di alleati, mentre a un certo punto la linea del Pd a livello nazionale era ‘soli contro tutti’. Poi anche lo scenario nazionale si è evoluto e dentro la vittoria del centrosinistra del 3 e 4 ottobre troviamo un’alleanza fra forze diverse, c’è il civismo, c’è una coalizione allargata a sinistra che non esclude le forze moderate. Qualche merito l’abbiamo anche noi che abbiamo indicato la strada. Premesso questo, penso che nel voto di Ravenna abbia pesato anche il giudizio sul modo in cui abbiamo lavorato. Ho troppa stima e troppo rispetto per i ravennati per pensare che abbiano votato senza tenerne conto. Un Sindaco al primo mandato lo voti anche se non lo conosci, fai un atto di fiducia. Ma un Sindaco al secondo mandato se non ti piace o ti ha deluso non lo voti. Voti per un altro o resti a casa. E qui l’astensione ha pesato più sugli avversari che sul nostro campo.”

C’entra la frammentazione e la divisione del centrodestra?

“A Faenza un anno fa lo scontro fu uno contro uno, praticamente. E finì 60 a 40. Qui, forse anche per quella esperienza non positiva, il centrodestra ha pensato di presentare più candidati, ma è finita alla stessa maniera. Si dimostra quindi che la tattica spicciola non paga. C’è stato un momento in cui, addirittura, il centrodestra diceva che questa era una scelta per ottenere più consensi.”

Marciare divisi al primo turno per colpire uniti al secondo turno…

“Sono cose che i cittadini non capiscono. In realtà, io penso che un Sindaco che va al voto per un secondo mandato è sempre sottoposto a una sorta di referendum: promosso o bocciato.”

Quindi un Sindaco rieletto al primo turno con il 60% dei voti fa il secondo mandato in carrozza?

“No (ride, ndr). Continua a lavorare con i piedi per terra, con grande umiltà. Perché su alcune cose continueremo sulla strada intrapresa, come abbiamo detto. Ma su altre cose dobbiamo fare meglio e cambiare, anche rispetto a ciò che noi stessi abbiamo fatto nei 5 anni precedenti.”

Il Sindaco all’Hub Vaccinale del Pala De André

NON SIAMO FUORI DAL TUNNEL, MA RICORDIAMO DOVE ERAVAMO UN ANNO FA…

Dopo quasi due anni di pandemia non siamo al palo, però non siamo nemmeno completamente fuori dal tunnel. Nelle ultime settimane in particolare assistiamo di nuovo a tanti casi di contagio, in particolare fra i più giovani. Per fortuna ci sono meno ricoveri, grazie alla campagna vaccinale, ma la terapia intensiva di Ravenna è piena. Come si spiega questa nuova ondata? E che cosa vuol dire ai suoi concittadini, anche in vista delle feste?

“Per prima cosa credo abbia pagato e ci debba essere riconosciuto l’approccio di serietà e di verità che abbiamo sempre tenuto come Amministrazione comunale rispetto alla pandemia, senza mai lisciare il pelo ai no vax o ai negazionisti del Covid. Abbiamo sempre tenuto una linea estrema di rigore, siamo stati estremisti nel sostegno alla scienza e al vaccino, mai tenuto il piede in due staffe. E io ho avuto sempre la sensazione che questa cosa fosse assolutamente in sintonia con il sentire profondo della stragrande maggioranza dei ravennati. Adesso la prima cosa da fare è concentrarsi sulla terza dose. Bisogna farla il prima possibile. È la priorità delle priorità. Io in settimana farò la terza dose (l’appuntamento è per oggi 17 dicembre, ndr). Secondo me, in questo momento è più importante vaccinare con la terza dose il 90% dei ravennati piuttosto che perdere tempo a cercare di convincere quel 5% di cittadini irriducibili, che non ne vogliono sapere del vaccino. E l’altra priorità è procedere con la vaccinazione dei più piccoli. Ci sono molti, troppi casi fra i ragazzini e finalmente adesso abbiamo il via libera ai vaccini anche per loro, quindi usiamoli: vacciniamo i bambini.”

Lei lo farà?

“Vaccinerò mio figlio il prima possibile. Fra l’altro con il comparire di nuove varianti è anche possibile che la patologia diventi più seria anche per i più piccoli, quindi è meglio metterli al riparo dalle conseguenze più gravi. Facciamo la terza dose e vacciniamo i più piccoli: la ricetta è qui. E facciamo comunque sempre attenzione. Lo dico perché è vero che molti sono stanchi di mascherine, restrizioni e altro, ma ricordo che un anno fa eravamo messi molto peggio. In questi giorni stavamo discutendo di zona arancione e zona rossa e di quante persone potevamo invitare in casa a Natale. Voglio dire, cioè, che i sacrifici fatti hanno pagato. Il film di quest’anno è completamente diverso. Il passo avanti è straordinario, ma dobbiamo continuare a stare attenti: bisogna andare avanti sulla strada intrapresa che è quella giusta.”

Sul fronte dei controlli lei è per lasciar correre o per il massimo rigore?

“Bisogna distinguere. C’è la situazione della passeggiata all’aperto per strada con le persone assembrate e con la mascherina un po’ calata: qui non serve la mano pesante, è sufficiente una forma di controllo più soft, per convincere il cittadino ad avere un comportamento più attento. C’è invece la situazione della festa abusiva in totale spregio delle misure anti-Covid, oppure la situazione di chi viola la quarantena o quella del mancato controllo dei Green Pass: in questo caso invece bisogna agire con grande severità.”

Inaugurazione dei lavori per l’Hub Portuale Ravenna

UN MOMENTO STORICO PER IL PORTO

Qualche giorno fa ho intervistato il Presidente di Autorità Portuale Rossi. Con lui abbiamo parlato di tutti i progetti che riguardano il porto, ci sono in ballo mille milioni di investimenti. Eppure una parte di Ravenna è distratta rispetto ai grandi progetti che possono cambiare la storia della città e perfino in campagna elettorale di quei progetti si è parlato poco. E poi c’è un’altra cosa curiosa. In passato il centrodestra ha polemizzato sul fatto che la Regione finanziava nuovi collegamenti con il porto di La Spezia. Oggi la Regione ha studiato una Zona Logistica Speciale mettendo al centro il Porto di Ravenna, ma scopro che in Consiglio regionale diversi esponenti del centrodestra si lamentano perché ora la Regione non tiene abbastanza in conto La Spezia. Come si spiega queste cose?

“In effetti qui si intrecciano diverse questioni. Questi 10 anni, i cinque appena trascorsi e i prossimi 5, saranno ricordati come un momento storico e di svolta per il Porto di Ravenna, così come lo sono state altre fasi storiche. Siamo nel solco di grandi trasformazioni. Le scelte compiute ci hanno portati ad essere riconosciuti fra i porti strategici di valore nazionale, questo è stato il primo punto di discrimine. Poi c’è stato il finanziamento del grande progetto dell’Hub Portuale, con l’escavo dei fondali, la creazione di importanti aree logistiche. Accanto al grosso pacchetto di investimenti di parte pubblica, ci saranno gli investimenti privati, sia da parte di imprese esistenti, sia da parte di nuove imprese. Ma rispetto a tutto questo si crea un corto circuito campanilista e localista.”

Cioè?

“La dico così: in Emilia-Romagna la spinta più forte del centrodestra è ultra localistica. Quindi se la Regione favorisce un investimento che collega meglio La Spezia con l’Emilia occidentale, in Romagna il centrodestra insorge accusando la Regione di non valorizzare Ravenna. Quando la Regione favorisce un investimento su Ravenna, nell’Emilia occidentale il centrodestra insorge accusando la Regione di non valorizzare il collegamento con La Spezia. Si tratta di atteggiamenti sbagliati, in ogni caso. L’Italia è la portaerei del Mediterraneo e ha bisogno di sbocchi sia sull’Adriatico che sul Tirreno, verso Oriente e verso Occidente. È evidente che se un’azienda di Parma o di Bologna deve imbarcare merci per il Medio Oriente usa preferibilmente Ravenna, ma se deve imbarcare merci per l’America userà La Spezia. Per me l’idea vincente è quella di una Regione che sostiene il suo porto di valore regionale e nazionale, cioè Ravenna, ma poi sostiene tutte le sue aziende e offre loro anche altre opportunità. Ravenna deve guadagnare traffici rispetto a Rotterdam, non rispetto a La Spezia. La cosa che più mi stupisce oggi, è che dopo che il centrodestra aveva avuto un ruolo molto importante nel riconoscimento del valore strategico del Porto di Ravenna, ha quasi disconosciuto tale scelta. Fino alle frasi che rimarranno nella storia della recente campagna elettorale del tipo ‘di Hub Portuale si può morire’, di cui non si capisce il senso. Io penso che i progetti per lo sviluppo del porto dovrebbero essere un patrimonio di tutta la nostra comunità.”

Fra le criticità del suo primo mandato, che lei è chiamato a superare, sottolineo due punti: il problema del consumo di suolo e la questione dei collegamenti. Che cosa ha intenzione di fare in questi due campi? E quali opere o infrastrutture di comunicazione pensa di riuscire a portare a casa nei prossimi 5 anni?

“Sul versante del consumo di suolo ribadisco quello che ho già detto più volte. Ci siamo trovati a gestire uno strumento di programmazione pensato da altri per una città di 200-210 mila abitanti, molto più grande dell’attuale. I trend allora erano quelli, poi diversi fattori sono cambiati. Voglio precisare anche che le classifiche sul consumo di suolo non sono corrette per due motivi. Il primo è che ragionano di valore assoluto e non di incremento percentuale, non tenendo conto che Ravenna è il secondo comune più esteso d’Italia, per cui a parità di consumo di suolo percentuale, i numeri sono più alti. La seconda cosa è che anche certi parchi urbani come il nuovo Parco Cesarea, per esempio, sono considerati dalle classifiche come fattore di consumo di suolo, perché sono dentro progetti di urbanizzazione. È vero però che in questi anni si sono concretizzati una serie di interventi autorizzati in passato a cui noi non sempre avremmo detto sì se li avessimo dovuti pianificare. Quello che vogliamo fare ora, comunque, è codificato nel nuovo PUG, che andrà in Giunta ai primi di gennaio e che prevede per i prossimi 5 anni di non utilizzare neanche quel 3% in più di consumo di suolo che ha previsto la Regione.”

Una forma di risarcimento dopo quello che è stato pianificato in passato?

“Esattamente.”

E sui collegamenti?

“Per essere concreti e pragmatici, il mio obiettivo è far ‘cadere a terra’ tutti i soldi che Anas ha già stanziato per la Classicana e la statale 16 Adriatica e su cui nel 2022 partiranno i cantieri. Poi vogliamo arrivare entro la fine del 2025 – come ha detto l’Assessore regionale Corsini – con i progetti esecutivi e gli stanziamenti per realizzare la Ravegnana e le varianti della statale 16.”

Precisiamo: non vuol dire vedere le ruspe sul terreno, ma avere almeno la certezza che le opere si faranno. È così?

“Esatto. Cioè quelle opere devono essere prima progettate e finanziate, poi si potranno aprire i cantieri. Il terzo obiettivo è l’ulteriore potenziamento e accelerazione dei collegamenti ferroviari Ravenna-Bologna. Corsini ha parlato anche di un raddoppio dei binari della linea fra Ravenna e Castel Bolognese; va bene, ma io penso che per quest’opera i tempi saranno più lunghi.”

E55: anche lei come Rossi pensa che questo progetto sia su un binario morto?

“Non fa parte di questo scenario, cioè non è all’orizzonte per i prossimi 5 anni. Va considerato anche il fatto che l’Europa ha vietato di utilizzare i fondi del PNRR per fare strade e quindi questa ipotesi inizialmente accarezzata poi è scemata. È giusto mantenere la E55 fra gli strumenti di pianificazione, ma bisogna essere pratici e occuparsi delle cose che si possono realisticamente fare, altrimenti rischiamo di perdere solo del tempo.”

Il Sindaco e il Presidente della Repubblica alla Tomba di Dante

CANTIERI APERTI: COSA SUCCEDE NEL 2022

Un altro problema è quello dei cantieri che vengono annunciati e si sa più o meno quando aprono ma spesso non si sa quando chiudono. Facciamo un veloce ripasso, partendo dalla Nuova Palazzina degli Uffici Comunali: nel 2022 finalmente sarà a disposizione?

“Assolutamente sì. La nostra parte è di fatto completata. Siamo agli arredi.”

Ma quando farete il taglio del nastro?

“Nei primi mesi del 2022.”

Nuovo Palasport, a che punto siamo?

“Abbiamo vinto l’ennesimo ricorso, i lavori proseguono, e quindi contiamo di terminarne la realizzazione se non entro il 2022 almeno entro la prima parte del 2023.”

L’OMC 2023 si farà avendo a disposizione anche il nuovo Palasport?

“Assolutamente sì.”

Parco Marittimo.

“Il primo stralcio è partito e come abbiamo spiegato ci sarà una prima parte del lavoro fino all’estate. Poi il cantiere si ferma per l’estate e riparte finita la stagione balneare.”

Possiamo dire che il primo stralcio sarà concluso entro la primavera del 2023?

“Sì. E nel frattempo approveremo il progetto esecutivo del secondo stralcio che appalteremo nel 2022. Poi ci sarà il terzo. Il Parco Marittimo è un cantiere che ci accompagnerà per tutti e 5 gli anni.”

Adesso che si è dato il via ai lavori, già cominciano le critiche sulla filosofia del progetto, perché sarebbe ‘troppo avanti’ rispetto alle abitudini consolidate dei ravennati, che vogliono andare in spiaggia con l’auto. Lei che dice?

“È la solita storia. Ci si lamenta continuamente che noi non siamo attrattivi, che non abbiamo un’offerta turistica di qualità all’altezza delle nuove domande internazionali, poi qualsiasi cambiamento si proponga non va bene perché si intacca il vecchio equilibrio. Non va bene niente, però non bisogna cambiare niente. Io penso che le cose non vadano bene, che sui lidi noi stiamo correndo al 20% del nostro potenziale balneare e che quindi occorre introdurre novità e qualità. Peraltro, sono obiettivi già individuati e discussi da tempo. Di questo progetto se ne parla da tantissimi anni. Noi abbiamo rotto gli indugi e messo sul terreno il progetto, che poi a causa del Covid e dei ricorsi è stato un po’ ritardato: ma adesso si deve andare avanti. Io ho grandi aspettative e penso che i ravennati si innamoreranno della nuova spiaggia. Perché un conto è togliere i parcheggi a ridosso dei bagni e lasciare tutto il resto uguale, un conto è dire ti faccio parcheggiare a cinque minuti di strada, ma ti riqualifico gli spazi, trasformo una pineta incolta e manutentata male in un grande Parco Marittimo, il luogo più bello della Riviera Adriatica.”

Rocca Brancaleone.

“Verranno realizzati il restauro e la riqualificazione di tutto lo spazio, compreso l’arena per gli spettacoli. A breve uscirà la gara per la realizzazione dell’arena. La copertura, invece, sarà oggetto di uno stralcio successivo. Fra l’altro stiamo ancora attendendo la valutazione della Soprintendenza. Devo dire che questi due anni di Ravenna Festival alla Rocca ci hanno fatto pensare che la copertura non sia poi un elemento imprescindibile per potere tenere qui spettacoli di rilievo.”

Quindi mi sta dicendo che sulla copertura ci state ripensando?

“È un elemento in corso di rivalutazione e riflessione. Fermo restando che stiamo attendendo la valutazione della Soprintendenza centrale, non di quella locale, ma che questa cosa non può bloccare tutti i lavori. Per i cui i 5 milioni li useremo tutti per i lavori fino alla realizzazione dell’arena. La copertura è un pezzo in più e se si farà sarà oggetto di un intervento successivo.”

Sottopasso del Molinetto.

“Fino a che con RFI non c’è l’intesa sulla viabilità non partiamo. Il progetto è finanziato da RFI e Autorità Portuale, ma i lavori spettano a RFI, loro hanno il joystick in mano. I progetti che ci sono stati presentati sulla viabilità non sono convincenti, e durante la conferenza dei servizi sono emerse diverse criticità. Anche la tempistica non è chiara. Perché un conto è bloccare questa parte della città per un anno, un conto è se i lavori vanno avanti per 3 o 4 anni: dopo l’esperienza del Ponte Teodorico vogliamo avere garanzie precise sulla durata.”

Nuova Piscina, riuscirete a incardinare il progetto nel 2022?

“Assolutamente sì. Il progetto di massima è già stato approvato. Adesso dovremo fare solo un nuovo passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva in previsione della gara.”

Parco urbano nell’ex Caserma Alighieri: dopo la brutta sorpresa dei serbatoi non segnalati, ce la farete a inaugurare nel 2022?

“Sì, sì. Abbiamo già fatto la rimozione anche di questi serbatoi e la successiva caratterizzazione per verificare che non ci siano inquinanti pesanti. Il parco di fatto è pronto: fatte le analisi ambientali, lo apriremo.”

Cambiamo argomento. Pitesai: mi pare che si vada nella direzione di riaprire la questione dell’estrazione del metano in Adriatico, sotto la spinta di Cingolani. Lei che ne pensa?

“Fa rabbia sentire ripetere oggi, ovunque, le cose che sul gas e sulla differenza fra gas e petrolio noi diciamo da 5 anni. È stato bloccato un piano Eni su Ravenna da 2 miliardi per raddoppiare la produzione di gas: alla luce di ciò che accade, quell’investimento all’Italia ora farebbe molto comodo. Mi sembra di capire che si arriverà a un’indicazione di questo genere: tutti i progetti che erano stati già presentati possono andare avanti, mentre i nuovi progetti non saranno portati avanti. Se fosse così, con i progetti pregressi avremmo comunque estrazioni di gas per altri 30 anni. Quindi, spingendo al massimo sulle energie rinnovabili, per me è bene consentire di utilizzare il nostro gas piuttosto che importarlo dall’estero.”

Negli ultimi anni Ravenna è sempre ai primi posti in Italia per i furti nelle case oggetto di denuncia… avete allo studio nuove misure per cercare di assicurare maggiore sicurezza e aiutare i cittadini a difendersi dai furti?

“Questa è la maggiore piaga riguardante l’insicurezza nel nostro territorio. Il problema c’è, è oggettivo, ed è ultra-sottovalutato a livello centrale. Perché sentiamo parlare sempre di mafia, terrorismo, spaccio – tutte cose di gravità inaudita – ma si prende poco in considerazione la microcriminalità dei furti, che dal punto di vista sociale e non solo o non tanto dal punto di vista patrimoniale, è un fenomeno grave perché intacca la qualità di vita delle persone. Le azioni e le leve a nostra disposizione sono limitate. Comunque, abbiamo potenziato l’organico della Polizia municipale che era sottodimensionato di 50 unità mentre adesso è nei giusti parametri regionali. Abbiamo installato impianti di videosorveglianza nel centro e nel forese e ora parte un nuovo pacchetto per l’installazione di videocamere sempre nel forese. Mi sento di dire che stiamo facendo molto in questo campo. Mi aspetto che si faccia di più a livello centrale, per esempio inasprendo le pene, soprattutto per i reati più gravi. Oggi vengono puniti allo stesso modo il furto della bicicletta in garage e l’infrazione in casa: per me sono due livelli diversi. Il furto con scasso in casa andrebbe sanzionato in modo più pesante.”

Michele de Pascale ed Enrico Letta a San Pietro in Vincoli durante l’apertura dell’ultima campagna elettorale

MEGLIO CHE DRAGHI RIMANGA AL SUO POSTO, PERÒ…

Due domande di politica per chiudere. Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi o deve trasferirsi al Quirinale?

“Domanda da un milione di dollari (ride, ndr). Secondo me sarebbe utile che le forze politiche si accordassero su un’altra figura alla Presidenza della Repubblica, ma una figura che unisca, non un candidato di una parte imposto all’altra.”

Berlusconi andrebbe bene?

“Ecco, Berlusconi no. Ma non proporrei nemmeno uno della nostra parte.”

Nemmeno Prodi?

“No. Pur essendo l’ultimo prodiano vivente (ride, ndr), nel quadro che dicevo prima Prodi sarebbe un nome imposto al centrodestra. D’altra parte, visto che da qui al 2024 si gioca una partita fondamentale sul PNRR, sarebbe meglio che Draghi rimanesse a guidare il Governo. Ho l’impressione che lui sia disponibile a trasferirsi al Quirinale. Mentre i nomi che girano invece per la Presidenza non sembrano corrispondere a una soluzione di unità nazionale, quindi…”

Siamo al delitto perfetto.

“Ecco. Se si trova un punto d’incontro fra tutti su un altro nome bene, per me è preferibile. Ma se l’unico nome in grado di mettere d’accordo tutti è Draghi, allora facciamo Draghi Presidente. Però dopo si dovrebbe andare a votare.”

Sulla scena politica italiana c’è una discreta confusione. A sinistra, al centro, a destra. Per quanto riguarda il suo campo, come vede l’opera di ristrutturazione e ricomposizione del campo progressista tentata da Enrico Letta? Il campo largo quanto si sta allargando e fino a che punto dovrebbe essere largo?

“Molto dipende dalla legge elettorale. Con questa legge elettorale la parte più moderata del centrodestra sarà costretta a mettersi al rimorchio di Giorgia Meloni, perché in quel campo non ci sono alternative, vista l’evidente crisi della leadership di Salvini. Dall’altra parte con questo scenario non puoi non teorizzare un’alleanza fra Pd e M5S, che sono vincolati a stare insieme. Ma il Pd non deve concepire questo rapporto con i Cinque Stelle come univoco. Come è avvenuto nelle elezioni amministrazioni, il Pd deve rapportarsi con forze alla sua sinistra, forze civiche, forze moderate. In questo quadro è inevitabile che qualche forza di centro decida di andare da sola, perché al centro c’è un certo spazio.”

Matteo Renzi quindi lei lo dà per perso?

“Dipende da come evolve il suo rapporto con Carlo Calenda.”

Quali sono i suoi tre principali obiettivi per il 2022 come Sindaco di Ravenna?

“Far uscire definitivamente Ravenna dalla pandemia. Far partire Ravenna con il piede giusto rispetto ai bandi del PNRR e della pianificazione europea per poter fare cose importanti. Far crescere la nuova compagine di governo. Metà della giunta è nuova, quindi il 2022 per me è un anno dedicato a insediare appieno la nuova amministrazione, per partire con il piede giusto nel rapporto con la città.”

Quindi parliamo del ruolo di allenatore. Visto che lei è tifoso della Juve, a quale allenatore si ispira?

“Marcello Lippi (ride, ndr). È il mio ultimo mandato e quindi per me è importante soprattutto trasferire ai più giovani esperienze, competenze, conoscenze.”

Quindi farà il seminatore?

“Sì. A volte vengo accusato di essere accentratore, perché fa parte del mio carattere. Ma in questo secondo mandato è mio dovere seminare per il futuro, far crescere la nuova classe dirigente.”