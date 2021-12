Il sindaco de Pascale al voto per la presidenza della Provincia di Ravenna

Si sono svolte ieri, sabato 18 dicembre, le votazioni per le elezioni provinciali, organo diventato da alcuni anni di secondo livello, per il quale votano dunque i rappresentanti dei cittadini.

Alle urne cioè, sono andati i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Ravenna. Il sindaco del Comune di Ravenna, Michele de Pascale, presidente della provincia uscente, era l’unico candidato in lizza, per la lista “Insieme per la provincia di Ravenna”.