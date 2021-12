Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia guadagna un posto da consigliere provinciale

Fratelli d’Italia entra in Consiglio Provinciale con Stefano Bertozzi, primo degli eletti della lista di centrodestra. Il Coordinamento Provinciale di FdI esprime soddisfazione per questo risultato che “va al di là dei numeri e delle aspettative del partito e che ci attribuisce una posizione di riferimento per tutta l’opposizione alla maggioranza de Pascale – affermano dal coordinamento provinciale del partito -. Ringraziamo tutti i consiglieri che, indipendentemente degli schemi partitici, hanno voluto, con il proprio voto, riconoscere l’autorevolezza di Stefano e dare al nostro partito un ruolo che non verrà disatteso”.