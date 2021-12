Cotignola. Convocato il Consiglio comunale: tra le comunicazioni quella di un prelevamento dal fondo di riserva

È convocato in videoconferenza per giovedì 23 dicembre alle 18.15 il Consiglio comunale di Cotignola.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano la comunicazione di un prelevamento dal fondo di riserva e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Cotignola.

Per assistere alla seduta in diretta streaming e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.