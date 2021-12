Federica Del Conte sull’intervento in Darsena a Ravenna: non bisogna avere paura della rigenerazione urbana e di 6 torri, ma dello status quo

Giovedì 23 dicembre si discuterà a Palazzo Merlato, in Consiglio comunale, di una variante che riguarda un importante piano di intervento di privati nei comparti 12-13 in zona Darsena. Nei giorni scorsi ne ha dato notizia Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, che in una nota non ha avuto esitazioni “ad esprimere solitariamente il proprio parere contrario a questo PUA già nella commissione urbanistica svoltasi il 15 dicembre, mentre tutti i gruppi di maggioranza, compresi quelli con presunzioni ambientalistiche, si sono detti favorevoli senza battere ciglio.”

Lista per Ravenna è contraria all’intervento che “sfrutta 45 mila metri quadrati di terreno per edificarne oltre 23 mila, onde alloggiarvi 557 nuovi abitanti (circa 200 alloggi, ndr). Lascia pure che li concentrino in sei grattacieli di 10 piani svettanti da 30 metri sul fronte del Candiano, ché se facessero delle villette occuperebbero mezza Darsena disponibile”. Insomma, l’accusa è sempre quella: secondo LpRa qui siamo di fronte a una forma di speculazione edilizia e a un ulteriore consumo sbagliato di suolo, altro che rigenerazione urbana.

Di tutt’altro parere ovviamente è Federica Del Conte, Assessora all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana. “Il progetto in questione è in Darsena di città, è di privati su aree private. – dice Del Conte – Nell’area della Darsena di Ravenna, una delle criticità maggiori per la possibilità di imbastire una seria e non più rinviabile opera di rigenerazione urbana – in un’area che per dimensioni è paragonabile al centro storico di Ravenna – è rappresentata dal fatto che gran parte delle aree interessate sono, appunto, private. Per intenderci, l’Amministrazione pubblica in Darsena ha solo due aree nelle proprie disponibilità: quella dell’Almagià e quella degli orti. Tutto il resto è in mano ai privati. E poi ci sono le banchine che sono in capo all’Autorità Portuale. Per l’Amministrazione comunale è difficile quindi intervenire in termini di rigenerazione urbana senza un accordo con i privati. Non di meno, questa è un’area molto importante per la città, a ridosso del centro: qui c’è un grande potenziale.”

Senza una sinergia fra il pubblico e il privato si continuerà solo a parlare di rigenerazione urbana in Darsena, ma non si passerà mai ai fatti. È questo che mi sta dicendo?

“Esatto. Noi come Amministrazione pubblica abbiamo partecipato al bando periferie e abbiamo previsto interventi strutturali, come il nuovo impianto fognario in due settori, con un intervento da 8 milioni di euro per separare le acque bianche da quelle nere. In questa maniera cerchiamo di favorire l’intervento e l’investimento dei privati, per poter cominciare seriamente a partire con la rigenerazione di questa parte della città. E deve essere chiaro che qui non si parla di consumo di suolo.”

Qui mi sembra che il suolo sia già consumato. Non solo, il suolo di cui si parla è pure soggetto a degrado.

“Infatti. Non stiamo parlando di una parte del territorio che viene sottratto all’agricoltura o al verde. Parliamo di un’area già consumata, che ha bisogno di essere bonificata. Perché qui c’erano attività industriali dismesse. Il privato che interviene con il proprio progetto dà una risposta alla pianificazione vigente. Non stiamo parlando di speculazione, niente affatto. Questo piano è stato presentato prima che il POC Darsena scadesse ed è stato presentato in ottemperanza con un piano – quello del 2015 ampiamente discusso con la città – che proponeva che ci fossero interventi come questo e aree restituite alla città.”

Cioè?

“Per esempio con questo progetto, con lo sviluppo che viene proposto, si dà attuazione anche a una parte importante del Parco delle Arti: un grande parco che dovrà svilupparsi parallelamente alla banchina per tutta la lunghezza della Darsena di città dalla testata fino al ponte mobile.”

Quindi l’intervento non prevede solo edilizia residenziale e commerciale ma anche verde?

“Sì. Tanto verde. Dove adesso non ce n’é affatto. Ed è previsto non solo il verde interno al progetto del comparto, quello del Parco delle Arti, nella fascia centrale dell’intervento, fra Darsena e Tribeca, per capirci. Sono previsti parcheggi pubblici che saranno realizzati interrati proprio per cercare di tenere insieme verde pubblico e servizi di parcheggio per gli abitanti e i fruitori dell’area. Questo piano è legato poi a forme di compensazione o perequazione, per cui i soggetti attuatori hanno reperito aree nella cosiddetta cintura verde della città che cederanno al Comune e che consentiranno così all’Amministrazione di realizzare effettivamente la cintura verde intorno al centro. Stiamo parlando di 4 ettari di terreno che saranno ceduti al Comune e restituiti alla fruizione pubblica. Al Comune sarà ceduta anche l’area di Sant’Alberto accanto al campo sportivo attuale: così potremo ampliare l’area sportiva e realizzare un luogo di vita sociale come chiede da tempo la comunità locale.”

Chi è protagonista di questo intervento in Darsena?

“Si tratta di due consorzi fra proprietari privati, il Palatium srl e il Ravenna srl. Hanno unito i due comparti, il 12 e il 13. Uno più piccolo, l’altro più grande. E hanno presentato un progetto unico. Noi andiamo in Consiglio comunale giovedì 23 dicembre perché il progetto è oggetto di una variante che prevede che la parte commerciale venga spostato dalla banchina sul Candiano nella fascia più retrostante e interna.”

La cosa che ha stupito di più riguarda da una parte la storia dei 6 grattacieli, che in realtà sono poi semplicemente 6 edifici o torri di 10 piani. L’altra cosa è la realizzazione di 200 appartamenti che suona strano in una fase in cui a Ravenna come altrove il mercato immobiliare versa in difficoltà.

“Dal punto di vista urbanistico, l’area della Darsena, come abbiamo detto, è costituita quasi interamente da proprietà private. Per ottenere la cessione ad uso pubblico di aree a parco o adibite a parcheggi dobbiamo poi concentrare le capacità edificatorie. E questo è previsto dal POC Darsena, è previsto cioè che sia possibile costruire sul canale fabbricati anche importanti come la Torre Zucchi, edifici che diano un’impronta nuova a questa parte della città, un’impronta anche europea e più moderna. È una scelta già maturata da tempo e discussa con la città. Non c’è nessun fatto nuovo o stravolgimento.”

Ci sta dicendo insomma che i ravennati non si devono spaventare.

“Assolutamente, quale spavento! Se non fosse stato che c’è quella variante dello spostamento della parte commerciale dal fronte canale all’interno, il piano sarebbe stato approvato in Giunta e non l’avremmo nemmeno portato in Consiglio comunale, perché è pienamente conforme alla pianificazione prevista con il POC Darsena 2015. Fra l’altro i nuovi edifici non chiuderanno affatto la vista e non saranno di ostacolo per chi vuole raggiungere il canale dall’interno, da via Trieste. Le sei torri sono distanziate fra loro proprio per evitare un fronte compatto e lasciano ampi varchi per accedere alla banchina dalle zone più interne. Viceversa oggi la banchina è molto ostruita dalla divisione dell’area in tante proprietà private chiuse. Tutti i muri che oggi perimetrano quest’area saranno abbattuti e, dopo, l’area sarà molto più aperta, fruibile e agibile.”

Opporsi a questo progetto in altri termini significa essere conservatori e non volere una rigenerazione urbana in Darsena: è questa la sua tesi?

“Sostanzialmente sì. Significa lasciare suolo consumato, inquinato, dequalificato, degradato, non fruibile, a due passi dal cuore della città. Ovviamente essendo aree private, dobbiamo dare ai privati la possibilità di fare investimenti sostenibili, che abbiamo un ritorno, altrimenti i privati non hanno interesse a muoversi e preferiscono lasciare l’area nello stato in cui si trova ora. D’altra parte non è proponibile pensare a una Darsena dove mettiamo casette o villette diffuse a uno o due piani. Non è questo il tessuto giusto per un intervento di questo tipo.”

Quindi andrete avanti?

“Certamente.”

Rendering del PUA Darsena comparti 12-13