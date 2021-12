Morrone (Lega): Bonaccini e Barattoni spieghino perché il Pd si è astenuto facendo saltare investimenti per l’impianto ravennate di cattura di CO2

“Il Pd, in commissione al Senato, si astiene su un emendamento di Leu, Articolo 1 e M5s facendo saltare gli investimenti per l’impianto ravennate di cattura, sequestro e riutilizzo della CO2 che avrebbero reso centrale Ravenna come polo tecnologico in tema di energia. Credo che il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e lo stesso presidente Stefano Bonaccini dovranno spiegare non solo ai ravennati, ma all’intero territorio romagnolo e regionale quale cortocircuito ci sia stato e quali siano i motivi di un’astensione che ostacola, nei fatti, il processo di transizione. Il vero problema è ideologico. C’è chi ha sposato la religione laica green senza alcun ragionamento critico, senza alcun collegamento con la realtà e ci farà pagare salato il conto finale”. Così l’on. Jacopo Morrone e il sen. Paolo Arrigoni responsabile energia della Lega in una nota.