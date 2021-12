Fallimento Tozzi Sud: in Consiglio comunale un question time del consigliere PD Margotti

Le aziende Tozzi Sud spa e Tozzi srl, colossi ravennati del settore oil&gas e delle energie rinnovabili con sede a Mezzano, dopo un pesante taglio dell’organico avviato negli ultimi anni, hanno dichiarato fallimento nei giorni scorsi. Le sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la sorte dei dipendenti delle imprese chiedendo inoltre garanzie per quanto riguarda gli stipendi di novembre, dicembre e la tredicesima.

“Visto che sono stati fissati confronti – chiede il consigliere Lorenzo Margotti, nuovo segretario comunale del Pd – tra i sindacati, con il sindaco e gli assessori competenti, è urgente capire quali piani saranno messi in campo per proteggere i lavoratori. Chiediamo al sindaco e alla giunta quali iniziative intende intraprendere, per quanto di competenza e verso la Regione Emilia-Romagna e il Governo, per proteggere gli oltre 160 lavoratori che rischiano una grave situazione.”