Question time di Ercolani (Lega) su pazienti abbandonati per ore al Pronto Soccorso di Ravenna

Con l’inverno, tornano ad acuirsi i disagi al Pronto Soccorso di Ravenna che attende sempre di essere sottoposto a lavori di allargamento e riqualificazione, che richiederanno però tempo. Tempo che non hanno invece i cittadini-pazienti in attesa ora di una prestazione. È di questi giorni l’ennesimo question time (pazienti abbandonati al pronto soccorso) al Sindaco di Ravenna sul tema da parte di un consigliere comunale, questa volta del leghista Giacomo Ercolani

“Premesso che la situazione del Pronto Soccorso di Ravenna è tristemente nota e denunciata da tutte le forze politiche di opposizione oltre che riconosciuta dalla maggioranza e dall’amministrazione. – scrive Ercolani – Considerato che i casi di pazienti che attendono in Pronto Soccorso per ore e ore (a volte giorni) sono emersi dalla stampa locale e che purtroppo tutt’ora continuano a giungerci segnalazioni da più cittadini inerenti sempre allo stesso problema. Anche in queste ore ci sono individui che attendono abbandonati nei corridoi del pronto soccorso, soli senza la possibilità di avere al loro fianco i cari, in attesa di essere presi in cura. La segnalazione che ci è giunta riguarda un uomo che ha atteso oltre 36 ore prima di essere effettivamente ricoverato.”

“Riconosciuto che l’amministrazione ha già annunciato interventi che però richiederanno tempistiche non compatibili con le attuali necessità dei cittadini si chiede al Sindaco e alla giunta se è a conoscenza di quali interventi sono previsti per l’Ospedale di Ravenna e quali sono le relative tempistiche. – chiede Ercolani – Vista la situazione di urgenza, quali misure in coordinamento con l’AUSL, la Regione e con il Ministero della Salute si stanno valutando per intervenire nel periodo antecedente il completamento degli interventi strutturali annunciati.”