Volontariato. Perini (Lista de Pascale Sindaco): “Forte preoccupazione per il futuro del centro servizi di Ravenna”

Con una interrogazione a risposta in consiglio comunale Daniele Perini, Capogruppo della “Lista de Pascale Sindaco”, esprime “Forte preoccupazione per il futuro del centro servizi di Ravenna”.

Secondo Perini “i centri di Servizio per il Volontariato (CSV), finanziati soprattutto dagli utili delle fondazioni bancarie, operano da oltre vent’anni su tutto il suolo nazionale per sostenere il volontariato; in Emilia-Romagna i CSV hanno da sempre una dimensione provinciale e per Ravenna il gestore “storico” è l’associazione “Per gli altri”, ora denominata “Comunità Romagna ODV”, un CSV associativo, qualificato, capace di erogare servizi per più di 600.000 euro a fronte di un contributo del Fondo Unico Nazionale di 343.000 euro; in base a quanto disposto dal nuovo Codice del Terzo Settore (2017) i CSV in Emilia-Romagna sono passati da 9 a 4 e in Romagna da 3 a 1, con il problema di chi avrebbe dovuto essere il gestore”

“Il CSV di Ravenna Comunità Romagna ha fatto pressione, sino al 2020 affinchè si giungesse ad un’unica struttura, superando eventuali campanilismi, frutto della fusione dei tre gestori di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per un’azione sinergica su tutta la Romagna. Alla fine del 2020, però, i dirigenti dei CSV di Rimini e Forlì-Cesena hanno deciso di escludere dal percorso di fusione il volontariato ravennate” avanza Perini, “l’esito del bando (che inutilmente la realtà volontaristica ravennate ha cercato di evitare), 9 novembre 2021, ha visto vincitore il progetto dell’associazione riminese “VolontaRomagnaODV”, che inizierà l’attività estesa a tutta la Romagna a partire dal 01/01/2022, con la contemporanea cessazione di Comunità Romagna ODV dal ruolo di CSV di Ravenna”

“Nelle riunioni successive non sono state indicate le modalità di accoglimento nell’ente gestore delle associazioni di tutta la Romagna; non vi è contezza sul futuro degli sportelli di Faenza, Lugo, Russi, Cervia e Bagnacavallo, da sempre legati al CSV di Ravenna; vi è grande incertezza pure circa la Casa del Volontariato di Ravenna – via Sansovino -, sostenuta dal 2013 dal Comune di Ravenna tramite una convenzione, poiché non si dispone di altro edificio con caratteristiche analoghe da poter concedere al volontariato; inoltre preoccupa il mantenimento del diritto al lavoro dei nove dipendenti in forza al CSV di Ravenna al 31/12/2021; in attesa, magari, di una soluzione “ponte” che eviti l’interruzione dei servizi, la dismissione delle sedi, il licenziamento del personale” spiega Perini.

Viste tali considerazioni, Perini chiede a Sindaco e Giunta “quali provvedimenti intende adottare per tutelare i posti di lavoro dei dipendenti; come intenda valorizzare la ricca e positiva esperienza condotta in tutti questi anni dal volontariato ravennate; e di poter programmare una commissione ad hoc al fine di disporre di un quadro esaustivo di ciò che ha determinato tale situazione”