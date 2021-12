Viva Ravenna e La Pigna sul Borgo San Rocco: bene il cambio di rotta, ora vigileremo sui lavori

Viva Ravenna e La Pigna esprimono soddisfazione per la partecipazione all’incontro pubblico organizzato dalle due liste civiche ieri sera in sala Buzzi di via Berlinguer sulla nuova viabilità di via San Mama, Borgo San Rocco e dintorni. Una cinquantina i presenti compresi i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria. Le due liste criticano invece la scelta dell’amministrazione comunale di non partecipare (Sindaco e Assessori avevano incontrato il giorno prima le associazioni di categoria e concordato una linea di condotta con loro).

Secondo gli organizzatori – Nicola Grandi, Veronica Verlicchi e Filippo Donati – è stata “accolta unanimemente con favore (anche se con lo stupore per un intervento che si è deciso di modificare prima ancora che venisse terminato) anche la realizzazione del doppio senso di via Plazzi, un intervento doveroso che mette quanto meno una toppa su un provvedimento evidentemente assunto senza il dovuto processo partecipativo, qualche perplessità in più invece rispetto all’eventuale apertura di via Punta Stilo, da pensare magari solo nei giorni di mercato.”

“Poche le contestazioni sollevate nei confronti della pista ciclabile, infrastruttura data ormai per scontata, sebbene forse più adeguata in via Ravegnana che in via San Mama. – si legge nella nota – Numerose invece le istanze sollevate dai negozianti rispetto alla necessità di dotazione di parcheggi in via Ravegnana e più in generale per una riqualificazione del Borgo San Rocco nel suo insieme.”

In conclusione di serata i consiglieri comunali presenti, Filippo Donati e Nicola Grandi di Viva Ravenna e Veronica Verlicchi della Pigna, hanno confermato la loro “soddisfazione per la realizzazione del tavolo di lavoro sul Borgo San Rocco, sulla cui realizzazione vigileranno, ed annunciato tre diversi livelli di intervento in consiglio comunale: da un lato si attenzioneranno i lavori di via Plazzi per fare sì che il cantiere duri il meno possibile (e non rimanga aperto inutilmente in attesa dei rilievi per le modifiche ed il raddoppio del senso), si chiederà una commissione consigliare che si occupi del Borgo nel suo complesso e soprattutto si chiederà un modo nuovo di affrontare questioni come questa.”