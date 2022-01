Question time di Bertozzi ( Fd’Italia Faenza) su Casa della Salute/Centro Fieristico di Faenza

Stefano Bertozzi, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Faenza ha presentato un‘interrogazione al Consiglio Comunale di Faenza, in merito alla Casa della Salute/Centro Fieristico e alle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Isola su “avanzati e datati contatti con l’AUSL che stanno facendo propendere per questa soluzione”.

“Alla luce di queste dichiarazioni non posso non evidenziare alcuni aspetti che ritengo gravi e che mi hanno spinto a presentare questa interrogazione, per cercare almeno in parte di riportare il dibattito là dove dovrebbe naturalmente stare – spiega Bertozzi -. Per l’ennesima volta l’Amministrazione ha preferito affrontare temi estremamente sensibili non nelle sedi istituzionali preposte (Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale stesso) ma su tavoli più o meno ristretti di riunioni di maggioranza, facendo uscire scarne informazioni a mezzo stampa”.

“Il Centro Fieristico di Faenza, temporaneamente adibito ad hub vaccinale, pare perdere in maniera pressoché definitiva la propria vocazione naturale a vantaggio di altre scelte dal forte impatto socio-politico, rinunciando così ad un centro di promozione del territorio che avrebbe dovuto invece essere strategicamente valorizzato come uno degli strumenti di promo-commercializzazione a disposizione del sistema produttivo della città – dichiara il capogruppo Fratelli d’Italia -. Questo viene fatto senza proporre alternative, in un momento in cui si sta ridisegnando il sistema della viabilità urbana ed extra-urbana ed al contempo stanno ri-sorgendo agglomerati commerciali privati in aree strategiche fuori dal perimetro urbano, ma soprattutto senza coinvolgere preventivamente né le istituzioni né la cittadinanza”.

Bertozzi sottolinea che “la seconda casa della saluta è un asset socio assistenziale irrinunciabile per la comunità, questo non significa che si debba realizzare prescindendo da qualsiasi logica d’insieme, con progetti scoordinati che partono da una base emergenziale (pandemia/centro vaccini) per diventare poi definitivi” e domanda “come si intende sviluppare il progetto? Coesisteranno una struttura socio assistenziale con un ridotto centro fiera o rinunceremo definitivamente a quest’ultimo? Se così non è come verranno utilizzati gli spazi residui? Parliamo di un’area di 27.000 mq con circa 2.700 metri coperti.

“La Fiera non è più una risorsa per Faenza? Lo si dica chiaramente, non si faccia melina anteponendo forze di causa maggiore, si abbia il coraggio delle proprie scelte” prosegue -. L’impressione è che lo sviluppo economico di medio termine venga sacrificato sull’altare degli annunci e dei comunicati stampa, fughe in avanti che hanno già prodotto inefficienze ed errori sia sul piano sociale che sul piano economico, si pensi a che cosa è stata ed è la prima Casa della Salute, o potremmo citare il Centro Scalo Merci, contesto diversissimo ma stesso modo di agire”.

“I fondi del PNNR saranno irripetibili, gettarli in idee decontestualizzate è colpevole, se la scelta sarà quella serve uno studio di fattibilità da portare sui tavoli istituzionali così da fissare le responsabilità” conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.