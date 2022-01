Bertozzi (FdI): mozione per dotare le scuole di sistemi per il ricambio dell’aria nelle aule

“Siamo nel pieno di quella che è stata definita come 4^ ondata pandemica, ancora una volta risultano totalmente carenti gli interventi organici a favore della scuola e della messa in sicurezza degli studenti, delle famiglie, degli operatori. Tra gli strumenti per la mitigazione del rischio, oltre al delicato ed irrisolto tema trasporti, abbiamo le dotazioni tecnologiche per il ricambio dell’aria nelle aule (ventilazione meccanica forzata) nonché per la sanificazione in continua delle stesse. La Regione Marche nel 2021 ha stanziato 10 milioni di euro, le scuole dell’Emilia Romagna sono state invece obbligate a optare per l’opzione “finestre aperte”. Fuori da ogni logica di appartenenza partitica ho presentato al Consiglio comunale di Faenza la mozione che allego, dove si chiede al Consiglio di impegnare il Sindaco e la Giunta affinché si facciano parte attiva presso la Regione Emilia-Romagna per ottenere fondi dedicati all’adozione da parte delle scuole, di ogni ordine e grado, di sistemi di sanificazione e ventilazione forzata.” Così Stefano Bertozzi Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Faenza.