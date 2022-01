Spadoni (LpRa) sulla “rotondina” di Ponte Nuovo: togliete quelle tartarughe

“Nessuno disconosce l’utilità delle rotonde per disciplinare meglio il traffico e rallentare la velocità dei veicoli, tuttavia la “rotondina” di Ponte Nuovo, pur assolvendo i compiti per la quale è stata realizzata, oggettivamente è molto piccola e, oltretutto, posta nella confluenza di tre strade a traffico molto intenso. Avere poi posto su quella mini-rotatoria, come viene classificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, tre tartarughe, da un lato sicuramente abbelliscono questa rotonda, dall’altra con troppa frequenza tali opere di abbellimento sono oggetto di urti, sfregi e demolizioni. Com’è accaduto di recente a causa di un’ eccesso di velocità che ha causato l’asportazione dei rettili fuori dalla rotonda per un possibile ripristino.” Così Gianfranco Spadoni di LpRa in una nota.

“Personalmente apprezzo l’abbellimento delle rotonde arricchite da pseudo opere artistiche e in particolare quelle poste all’ingresso della città come si trattasse di un biglietto da visita, a cominciare della rotonda posta sulla Ravegnana caratterizzata da un manto erboso, ma l’omologa mini rotatoria di Ponte Nuovo può essere lasciata così com’è per evitare continui interventi. Piuttosto si potrebbe aumentare l’illuminazione per fare comprendere il pericolo di quell’intersezione, invitando tutti noi cittadini ad essere prudenti, ad adottare un maggior senso civico e… a bere un bicchiere in meno” conclude Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna.