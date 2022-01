Grandu e Svezia (Insieme per Cervia): “Pensiamo ad un polo più complessivo sulla sicurezza”

“Apprendiamo dalla stampa con soddisfazione il finanziamento per il recupero della fascia costiera della zona di Pinarella Tagliata, per la quali siamo convinti che questa operazione possa dare slancio a queste importanti località dal punto di vista turistico” dichiarano Antonio Emiliano Svezia e Gianni Grandu del Gruppo Consiliare INSIEME per CERVIA.

“E’ quindi importante, soprattutto in questo momento dove si possono reperire risorse, guardare avanti ed avere progettualità per poter sostenere altri e importanti interventi” commentano.

Svezia e Grandu concordano con quanto richiede il gruppo di maggioranza a firma di Giancarlo Cappelli, per una ulteriore capacità progettuale che possa continuare con altre opere importanti quali: la navigabilità dell’asta del porto canale da ponte Cavour al ponte della ferrovia per diportisti, riqualificando tutta l’area e, intercettando finanziamenti regionali sui porti; un progetto di riqualificazione di viale Roma completando dopo il Borgo Marina, viale Milazzo e viale dei Mille, un recupero delle strade più importanti di Cervia che portano al mare.

“Sul punto che riguarda la sicurezza, occorre non limitarci alla solo polizia locale, che pure ha urgente esigenza di trovare locali idonei e più predisposti anche alle nuove funzioni di polizia di comunità, ma puntiamo ad una progettazione complessiva che riguardi un sistema di polo della sicurezza della nostra città, così come previsto anche nel programma di mandato, in modo da trovare soluzioni che permettano al nostro comune, di avere un luogo adeguato rispondente alle più complesse operazioni delle forze di polizia; che troverebbero in questo luogo, spazi e possibilità di nuovi investimenti sia tecnici che di personale operativo” sottolineano dal Gruppo Insieme per Cervia.

“Facciamo, di queste proposte, delle opportunità di crescita sotto tutti punti di vista e in particolare guardando alla “sicurezza e prevenzione” che rimangono punti di riferimento importanti della nostra città, e che da tempo aspettano una soluzione logistica e di coordinamento più funzionale – concludono -. La nostra amministrazione, sotto questi punti di vista, ha delle risorse, professionalità e capacità di elaborazione progettuale che possono sviluppare questa proposte”.