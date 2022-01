Fratelli d’Italia Ravenna chiede “interventi urgenti per una scuola in sicurezza”

Alberto Ferrero Capogruppo FdI e i consiglieri Renato Esposito e Angelo Di Pasquale hanno presentato una mozione in Consiglio comunale a Ravenna per chiedere “INTERVENTI URGENTI PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA”. Dopo una serie di premesse sull’importanza delle riapertura delle scuole e sui rischi legati alla pandemia (“Fin dall’inizio della pandemia uno degli aspetti più delicati, impattanti, di maggior rilevanza socio educativa ed anche psicologica, è stato quello relativo alla gestione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado”) i consiglieri di Fratelli d’Italia rilevano che la Regione Marche (guidata da un Presidente di Fratelli d’Italia) “nel 2021 ha stanziato 10 milioni di euro per il ritorno, in sicurezza, degli studenti in classe. Di questi fondi, 3 milioni di euro sono stati elargiti per l’acquisto di impianti di purificazione tecnologicamente avanzati per la sanificazione delle aule e 2 milioni di euro per avviare un piano di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica nelle classi”.

“Alla luce della forte recrudescenza pandemica legata alle varianti in atto (Omicron fra tutte), gli Istituti Scolastici rischiano di essere un pericoloso veicolo di contagio con danni potenziali sia per gli studenti, che per le famiglie e non da ultimo per gli operatori del settore. Pertanto, la dotazione di ulteriori strumenti di sicurezza e sanificazione, oltre all’utilizzo di mascherine e all’applicazione della normativa in materia di distanziamento ed igienizzazione, potrebbe aiutare le scuole ad aumentare il livello di sicurezza e garantire la didattica in presenza; – affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia che chiedono a Sindaco e Giunta di dare avvio ad un intervento straordinario “per l’acquisto di sistemi di sanificazione e di termoscanner per gli istituti scolastici, facendosi parte attiva nei confronti della Regione Emilia Romagna, affinché vengano predisposte risorse, a valere sui fondi destinati agli Enti Locali ed alla Pubblica Istruzione. Di definire, inoltre, le misure per l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica, finalizzati al ricambio dell’aria.”