A Bagnacavallo sono in corso le presentazioni del Bilancio di Previsione

Trasparenza, completezza di informazione e partecipazione sono alla base del percorso che in questi giorni vede la sindaca Eleonora Proni e la Giunta comunale impegnati nella presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 con il collegato Piano degli investimenti e dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) del Comune di Bagnacavallo.

I documenti, già presentati al Consiglio comunale nella seduta di giovedì 23 dicembre, sono in corso di illustrazione ai Consigli di zona, alle associazioni di volontariato, ai sindacati e alle associazioni di categoria.

«Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria – spiega la sindaca Eleonora Proni – abbiamo voluto mantenere questi tradizionali momenti di confronto con le principali realtà organizzate del territorio su un tema così importante. Superata la metà del mandato, ci aspetta un ultimo triennio che si preannuncia cruciale, con investimenti considerevoli anche grazie al recente ottenimento del finanziamento di quasi 4 milioni e 700mila euro nel bando ministeriale per la Rigenerazione Urbana. Partiamo da qui per continuare a condividere con le organizzazioni e la cittadinanza i vari passaggi che ci aspettano già dai prossimi mesi.»

Bilancio di Previsione e aggiornamento del Dup saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta convocata per martedì 18 gennaio alle 19. La seduta si svolgerà in presenza ma senza pubblico e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Comune, dove resterà poi disponibile anche successivamente.