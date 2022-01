Per approvazione del DUP e del Bilancio di previsione convocazione congiunta di più Consulte di Lugo: Per la Buona Politica dice no

“In occasione dell’approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2022/2024, l’Amministrazione ha deciso, come già avvenuto negli anni passati, di indire una convocazione congiunta di più Consulte, derogando a quanto stabilito dal regolamento per la nomina e il funzionamento delle CONSULTE DI DECENTRAMENTO E DEI CENTRI CIVICI (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/07/2001). Per quanto ci riguarda, al contrario riteniamo che ogni comitato consultivo debba poter affrontare autonomamente, quindi in seduta separata, le problematiche relative al proprio territorio di competenza. Ciò soprattutto quando i temi da trattare sono quelli per i quali è richiesto un parere obbligatorio da parte delle Consulte (art.12).” Così Grazia Massarenti e Roberta Bravi, Per la Buona Politica.

“In riferimento alla programmazione di previsione e la redazione del relativo bilancio, ogni quartiere deve poter disporre del tempo e della piena attenzione dell’Amministrazione per poter esporre e trattare tutte le tematiche ritenute più opportune per il bene del proprio territorio, con anche la possibilità di instaurare un dibattito che risulti costruttivo in un’ottica di analisi degli investimenti, di approfondimento delle problematiche esistenti e di ricerca delle relative soluzioni. Tutto ciò premesso, l’associazione Per La Buona Politica manifesta la propria contrarietà e opposizione al ricorso indiscriminato a convocazioni di Consulte in seduta congiunta, in particolare modo quando il tema da trattare rientra tra quelli stabiliti all’art.12, ritenendo tale prassi impropria perché contraria al regolamento approvato, oltre che lesiva del diritto democratico di partecipazione politica attiva, posto che già l’esigenza di convocare consulte online, anziché in presenza, a causa della pandemia in atto, limita di per sé la partecipazione attiva dei residenti del territorio” conclude la nota della Buona Politica.