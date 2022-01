Berlusconi ritira l’autocandidatura alla presidenza della Repubblica e le Sardine di Ravenna annullano la manifestazione

“Con il ritiro dell’autocandidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica – scrivono le Sardine di Ravenna – abbiamo deciso di annullare la manifestazione prevista per il 24 gennaio”.

“Restiamo comunque vigili affinché la nostra Costituzione e i valori repubblicani non vengano calpestati da nessuno, soprattutto in questo momento delicato per il Paese in cui viene richiesto senso di responsabilità e cura delle Istituzioni. Cogliamo l’occasione per ringraziare i moltissimi che in questi giorni hanno aderito con determinazione” chiudono le Sardine.