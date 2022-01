Lugo. Al via le riunioni delle Consulte di Decentramento per la presentazione del bilancio di previsione e del Dup 2022-2024

Partono mercoledì 26 gennaio le riunioni, in modalità on line a causa della situazione pandemica, delle Consulte per il decentramento del Comune di Lugo dove verrà presentato il bilancio di previsione 2022-2024 e il Dup (documento unico di programmazione 2022-2024).

Alle riunioni parteciperanno il sindaco Davide Ranalli, l’assessora al Decentramento Veronica Valmori e gli altri esponenti della giunta. Le riunioni sono aperte anche alla cittadinanza e tutti potranno intervenire in questi che sono gli organismi di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Pubblica.

Per seguire ci si collega alla stanza 1 Bassa Romagna su Lifesize: https://call.lifesizecloud.com/273148; codice d’accesso: 3412

L’assessora Valmori ha concordato con i presidenti delle Consulte che queste siano accorpate; ecco il calendario previsto: mercoledì 26 gennaio per le Consulte di Santa Maria in Fabriago, San Lorenzo, Bizzuno e San Potito, giovedì 27 gennaio per le Consulte di Belricetto, San Bernardino, Giovecca e Voltana, lunedì 31 gennaio per le Consulte di Lugo centro, Lugo sud, Lugo est, Lugo ovest, Lugo nord e Villa San Martino.

“Le Consulte sono il luogo dove definire anche le priorità di intervento rispetto alle manutenzioni stradali o del patrimonio – spiega l’assessora Valmori – mi aspetto una buona partecipazione perché il bilancio che verrà discusso in Consiglio Comunale all’inizio di febbraio è molto importante per quantità di investimenti e riduzione del debito”.