Saranno illuminati gli incroci di Sant’Alberto-Mandriole e Pilastro. Esulta Lista per Ravenna

A fine dicembre 2021 la Giunta comunale di Ravenna ha approvato il progetto dei nuovi impianti luce da realizzare a breve, impegnando al riguardo, come disposto dal Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica (PRIC) approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2020, la spesa annuale di 500 mila euro.

Due di questi, sollecitati da Lista per Ravenna, riguardano gli incroci della via Gattolo Superiore con la provinciale n. 24 a Sant’Alberto-Mandriole e l’incrocio tra le vie Roncalceci e Ramona all’ingresso di Pilastro, in direzione Filetto. Per questa decisione, LpRa esprime soddisfazione.