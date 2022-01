Si riunisce il consiglio comunale di Faenza: l’ordine del giorno dei lavori

Mercoledì 26 gennaio alle 18 si riunisce in sala De Giovanni del Palazzo Municipale il consiglio comunale di Faenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Commemorazione in onore del presidente del parlamento europeo David Sassoli

2. Celebrazione Giorno della Memoria

3. Svolgimento di interrogazioni

4. Comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva ordinario: presa d’atto (relatore presidente del consiglio comunale)

5. Espressione di indirizzo per l’approvazione del budget 2022 e del piano economico-finanziario-patrimoniale 2022/2024 di Ravenna Holding spa (relatore ass. Fabbri) – delibera immediatamente eseguibile

6. Mozione “Interventi urgenti per una scuola in sicurezza” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia

7. Mozione “Un piano operativo per il rilancio del centro storico” presentata dai gruppi consiliari Insieme per Cambiare e per Faenza