Bentornato Presidente. Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Le reazioni politiche locali

Ci sono voluti sei giorni, 8 votazioni e innumerevoli incontri tra i leader dei partiti in Parlamento, per arrivare all’elezione del XXIII Presidente della Repubblica Italiana. Con 759 voti, Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente, andando incontro al volere di partiti e parlamentari, che non sono stati in grado di trovare un accordo su un nome diverso dal suo.

Il Presidente Mattarella aveva già fatto gli scatoloni al Quirinale, rimarcando in più di un’occasione nei giorni scorsi la sua indisponibilità a ricoprire nuovamente lo scranno del Colle, ma in queste ore si troverà a disfare le valige e prepararsi per il reinsediamento.

505 voti era il quorum da raggiungere per arrivare al risultato: con le sue 759 preferenze, Mattarella risulta il secondo Presidente più votato di sempre, subito dopo l’indimenticato Sandro Pertini.

Nelle sue prime dichiarazioni dopo la proclamazione dei risultati elettorali, Mattarella ha parlato di “grande emergenza sanitaria, economica e sociale” in cui si versa l’Italia, che lo ha chiamato “al senso di responsabilità e al rispetto per le decisioni del Parlamento”. “Queste condizioni – ha aggiunto il Presidente -impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati e devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”.

A poche ore dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, gli esponenti politici locali, di ieri e di oggi, hanno già rilasciato le loro prime dichiarazioni in proposito.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale

Dopo 7 anni di impeccabile servizio alla Presidenza della Repubblica Sergio Mattarella è stato rieletto dal Parlamento in seduta comune. Sappiamo che non era lo scenario che il Presidente auspicava ma è indubbiamente la scelta migliore che si potesse fare in un momento in cui affrontiamo difficoltà inedite e inaspettate. Dei passati sette anni oltre alla costante difesa della Costituzione e l’autorevolezza con cui ha rappresentato l’Italia in Europa e nel mondo, non potremo mai dimenticare la fermezza con cui ci ha guidato nel fronteggiare la pandemia e, a Ravenna, non potremo dimenticare le due visite affettuose che ha dedicato alla nostra città in memoria di Benigno Zaccagnini e in apertura delle celebrazioni dantesche. La scelta del parlamento in seduta comune, unita alla sua generosità, ci fanno guardare al futuro con ottimismo. Grazie Presidente, Viva la Repubblica!

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli

Sono state giornate intense sulle quali, nei prossimi giorni, la politica dovrà riflettere. Questa sera dobbiamo ringraziare molto e con affetto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, per senso delle istituzioni, ha accettato la proposta di rinnovare il suo settennato dando stabilità al nostro paese. È sicuramente una buona notizia quella che è arrivata dall’esito del voto dei grandi elettori.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola

Tanti auguri e grazie Presidente!

La Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo

Dopo una settimana difficile e complicata, la riconferma di un ottimo presidente. Grazie e buon lavoro a Sergio Mattarella.

Il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari

Semplicemente GRAZIE a Sergio Mattarella. Grazie per aver dato ancora la sua disponibilità a guidare il Paese. Grazie perchè con lui l’autorevolezza e la credibilità dell’Italia nel mondo sarà garantita. Grazie perchè con lui al Quirinale la nostra Costituzione sarà protetta e al sicuro. Ma grazie anche per aver interrotto il brutto spettacolo che la politica ha dato in questi giorni. Serviva unità, visione, responsabilità per affrontare velocemente questo importante passaggio istituzionale. Abbiamo visto solo tatticismi, interessi personali messi davanti a tutto, egoismi e incapacità di connettersi con il Paese in questo momento così delicato e complesso.

Il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi

Grazie Presidente, grato e rassicurato di poter continuare a lavorare insieme.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini

Grazie Presidente. La rielezione del presidente Sergio Mattarella rappresenta un bene per l’Italia. Prima di ogni altra cosa, assicura la stabilità che serve al Paese e quell’imparzialità che è richiesta dalla nostra Costituzione. Garantisce inoltre quell’autorevolezza e serietà che tanto i cittadini quanto le cancellerie internazionali hanno potuto apprezzare. Personalmente, sono onorato di averlo votato e di averlo fatto in rappresentanza dell’Emilia-Emilia-Romagna.

In questi giorni registriamo però una nuova conferma della crisi della politica e delle istituzioni, chiamate a recuperare i normali meccanismi di funzionamento e la sintonia col Paese. Di fronte alla pandemia e alle sue conseguenze economiche e sociali, all’emergenza energetica e alla crisi internazionale alle porte dell’Europa, le istituzioni debbono essere guidate con saggezza mentre cittadini e imprese hanno bisogno di risposte immediate, non di salti nel buio. Il presidente Mattarella ha preso atto di questo stato di necessità e anche per questo, ancora una volta, va ringraziato.

L’ex sindaco di Ravenna ed ex parlamentare PD, Vidmer Mercatali

Evviva per Mattarella!!! Ma non fate gli struzzi, la nostra democrazia non gode di buona salute!!! Sono felice per l’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, è una buona notizia per il Paese e per la stabilità del governo Draghi…. Al lavoro c’è tanto da fare, il Paese soffre per la pandemia e per una difficile situazione economica, finanziaria e sociale che va affrontata con decisione e coraggio!

Questa vicenda evidenzia ancora di più una crisi di sistema e di rappresentanza della democrazia del nostro Paese che ormai si ritrova con istituzioni tutte sempre più lontane e distanti dai suoi cittadini. Segno di una democrazia e di una costituzione che, seppur valida nei suoi principi fondamentali, ormai non riesce più ad essere al passo coi rapidi e veloci cambiamenti della società! Non fate ancora una volta gli struzzi nascondendo la testa sotto terra perché potrebbe già essere troppo tardi!!!