Ercolani (Lega): “Sul nuovo Pronto Soccorso l’amministrazione è in ritardo”

Durante il consiglio di , martedì 1 febbraio, il Sindaco ha dato risposta all’interrogazione del consigliere Giacomo Ercolani della Lega, dal titolo: “Pazienti abbandonati al Pronto Soccorso”, il consigliere commenta così la risposta del Sindaco:

“Bene le iniziative volte alla riorganizzazione degli spazi interni e ad una migliore gestione dei pazienti, ma nei fatti le misure messe in atto per ridurre i casi di persone che attendono ore in Pronto Soccorso non sono efficaci o perlomeno non sono una risposta sufficiente rispetto alla gravità del fenomeno, poiché si parla non di singoli e sporadici casi ma di eventi che si ripetono con un certa costanza.

Il pronto soccorso è stato progettato e costruito basandosi sui dati del 2000, non è in grado di sopperire alle necessità della città, di ciò il Sindaco è cosciente e mi ha rassicurato sul progetto di costruzione di una nuova struttura che potenzierà la capacità del Pronto Soccorso da completarsi nei prossimi anni, riguardo a questo intervento va però tenuto conto che la situazione critica del PS è nota da anni e che la necessità di un intervento strutturale era evidente già da tempo, se da un lato finalmente l’amministrazione ha deciso di muoversi, dall’altro non posso fare a meno di sottolineare l’enorme ritardo.”

Il consigliere leghista sottolinea quindi come non ci sia stata la giusta previsione e programmazione negli interventi strutturali e attacca l’amministrazione per non essere stata in grado di attirare risorse sul territorio.