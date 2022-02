Consiglio Comunale di Lugo: approvate quattro delibere

Il Consiglio Comunale di Lugo, nella seduta di ieri sera, ha approvato quattro delibere:

La delibera per approvare la variante agli strumenti urbanistici per adeguamento del canile comprensoriale è stata approvata all’unanimità, stessa votazione anche per l’immediata eseguibilità.

La delibera per l’approvazione di modifica al RUE di via D’Annunzio è stata approvata all’unanimità, stessa votazione anche per l’immediata eseguibilità.

Il Consiglio ha discusso e approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di previsione 2022-2024. Entrambi sono immediatamente eseguibili. Il DUP è stato approvato con 15 voti favorevoli (Pd e Insieme per Lugo), 8 voti contrari (Per la Buona Politica, Gruppo Misto consigliere Davide Solaroli, Movimento 5Stelle, Lega Romagna Salvini Premier), 1 astenuto (Gruppo Misto consigliere Fabrizio Lolli). Il Bilancio di previsione è stato approvato con la stessa votazione.